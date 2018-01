„Deutliches   Wachstums-  potenzial“

Lack und Karosserie spielen bei der WM SE eine wichtige Rolle

MR

Die WM SE Unternehmensgruppe ist seit Ende 2014 mit den beiden Marken WM Fahrzeugteile und TROST Fahrzeugteile aktiv im Markt unterwegs. Über die Veränderungen im Markt und neue Entwicklungen sprachen wir mit Dieter Tappmeier, Gesamtvertriebsleiter Lack und Lackierzubehör der WM SE.

Herr Tappmeier, welche Auswirkungen hatte der Zusammenschluss mit TROST für den Bereich Lack und Karosserie?

Die WM SE befasst sich seit über 70 Jahren mit dem Vertrieb von Autoreparaturlacken in Deutschland und Europa. WM SE, mit den Marken WM Fahrzeugteile und TROST Fahrzeugteile, steht für ein partnerschaftliches, kompetentes und faires Miteinander. Durch den Zusammenschluss haben wir jetzt die Möglichkeit, mit über 175 Verkaufshäusern in Deutschland ganz nah an unseren Lack-und Karosseriebetrieben zu sein. Den besten Beweis dafür lieferten unsere vier Werkstattmessen in Berlin, Dortmund, Stuttgart und München. 2017 sind wir das erste Mal seit 15 Jahren auf unserer Lack- und Karosseriemeile mit unseren Partnern Glasurit und Lesonal vertreten gewesen. Das war wirklich ein sehr imposanter Auftritt.

Wie sieht Ihr Resümee des Zusammenschlusses nach einem Jahr aus?

Die Welt hat sich verändert, Europa ist kleiner geworden und mit dem Marktvolumen für das Autoreparaturlackgeschäft verändert sich auch seit Jahren das Bild der Lackanbieter. Wir sind mit der WM SE in Deutschland, den Niederlanden, Tschechien, Österreich und der Slowakei vertreten, und gerade in meinem Geschäftsfeld Lack und Karosserie sehe ich noch deutliches Wachstumspotenzial für uns und unsere Partner.

Welches Feedback gab es vom Markt?

Unsere Kunden freuen sich natürlich, dass ihnen die gewohnte Kompetenz und der dazugehörige Service, den sie von WM und TROST kennen, erhalten geblieben sind. Wir setzen mit über

30 Vertriebskollegen im Lackbereich ein Zeichen und sind europaweit eine viel beachtete Fachabteilung Lack und Karosserie. Das alleine kann auch schon mal zu Diskussionen in der Branche führen. Fakt ist aber auch, dass die Marktdurchdringung der „Leithändler“ oft besser ist als bei den industriegetriebenen Vertriebskanälen.

Welche Vorteile kann die WM SE als Lackhändler bieten?

Durch die „Grenzöffnung“ (Anmerkung der Redaktion: WM SE hat das bundesweite Vertriebsrecht für die Marken Glasurit und Lesonal im Dezember 2016 erhalten) sind wir mit Lack und Karosserie bundesweit vertreten. Unsere „Just in time“-Logistik mit bis zu fünfmaliger Belieferung am Tag sorgt für einen einmaligen Kundenservice. Unsere dezentrale Vertriebsstruktur erlaubt uns, in den 14 Vertriebsregionen schnelle und unkomplizierte Entscheidungen zu treffen. Wir sind mit einer starken Lackpräsenz durch eigene Lack-Außendienstmitarbeiter und -techniker sowie die Unterstützung unserer Partner in allen Regionen vertreten.

Eine wichtige Rolle spielt im Lack- und Karosseriebereich das Thema Weiterbildung. Dem werden Sie mit einem eigenen Karosserie- und Lack-Schulungszentrum am Standort Osnabrück gerecht. Wie kommt es an? Wie viele Schulungen fanden bislang statt?

Unser Lackkompetenzzentrum in Osnabrück wurde 2012 eröffnet. Wir konnten in fünf Jahren rund 2.000 Gäste aus dem In- und Ausland begrüßen. Für einen „Kfz-Teilegroßhändler“ mit einem exklusiven Lackschulungszentrum bedeutet das Kompetenzzentrum eine große Chance, auch in der Zukunft den Bildungsauftrag an die jetzige und nächste Generation weiterzugeben. 2018 bieten wir erstmalig einen gemeinsamen „Schulungskatalog der WM SE“ an, hier werden wir viele neue Themen präsentieren. Lassen Sie sich überraschen!

Was tut sich beim Lack-Profi-Konzept?

Wir haben aktuell 135 Lack-Profi-Partner, dieses eigene Konzept ist in kurzer Zeit ein Erfolgsgarant für unsere Partnerbetriebe geworden. Viele Veranstaltungen, unter anderem die Roadshow „Lack-Profi on Tour“, bei der wir 2016 über 700 Gäste begrüßen durften, zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unter dem Motto „Kunden treffen Kunden“ führen wir Kfz-Werkstätten und K+L-Betriebe zusammen – eine ideale Ausgangsbasis zum „Netzwerken“. 2018 werden wir mit einem neuen Lack-Profi-Konzept ein Einstiegskonzept und ein Vollkonzept Lack-Profi plus starten. Die bestehenden Konzeptpartner werden in die neuen Konzepte integriert. Ziel ist es, für alle Kunden in Deutschland, je nach den Grundbedürfnissen unserer Kunden, ein Lackkonzept anzubieten.

Herr Tappmeier, vielen Dank für das Gespräch.