Aus dem Netz gefischt

Lackiererblatt-Volontärin Evelyn Becker: „Über unsere Umfragen bekommen wir genau mit, wo „der Schuh drückt“ und was die Branche eigentlich bewegt. Facebook bietet sich hier als Medium für Diskussionen einfach gut an.“ Foto: M. Rehm

Auf der Lackiererblatt-Facebook-Seite horchen wir regelmäßig in die Branche hinein.Foto: Konradin Medien

Lebhafter Austausch bei Lackiererblatt-Social-Media

Wenn auch die im September zu Ende gegangene Automechanika in den letzten Wochen die Schwerpunkte setzte und die Berichterstattung dominierte, gab es doch ein paar weitere Themen, an denen sich die Gemüter erhitzten – und die auch auf unserer FacebooksSeite kontrovers diskutiert wurden. Entsprechend stark war die Beteiligung an unseren Umfragen.

Atemschutz im Fokus: Hier gibt es zwei grundsätzliche Optionen: fremdbelüftete Systeme oder umgebungsluftabhängige Filtermasken. Und die Meinungen gehen hier auseinander. Die einen schwören auf die fremdbelüftete Variante und möchten nie wieder etwas anderes, die anderen greifen doch eher zur klassischen Filtermaske. Wir haben unsere User gefragt, womit sie in ihren Betrieben arbeiten. Das Fazit: Bei den fremdbelüfteten Systemen gibt es noch Luft nach oben. 65 Prozent unserer Facebook-User arbeiten noch mit den altbekannten Filtermasken.

„Kette“ ist für viele K + L-Betriebe ein böses Wort. Dabei fassen Reparaturketten wie IRS oder Fixauto zunehmend Fuß auf dem deutschen Markt. Offenbar ziehen Argumente wie gemeinsamer Einkauf und einheitliche Prozesse. Und natürlich ist die Übernahme durch eine Kette eine Perspektive für Unternehmen ohne Nachfolgeregelung. Wir wollten wissen: „Wäre die Übernahme durch eine Kette eine Option? Oder hängt Ihr am klassischen inhabergeführten Handwerksbetrieb, der völlig frei über Materialien und Strategie entscheidet? “ Das Ergebnis: Für 63 Prozent ist die Übernahme durch eine Kette keine Option. 37 Prozent hingegen sagen: Kette – warum eigentlich nicht?

Nicht gerne gehört und doch häufig ein Thema: Schwarzarbeit. Ein neues Positionspapier des BWHT zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Handwerk fordert die Heraufstufung von einer Ordnungswidrigkeit zu einer Straftat. In verschiedenen Foren wurde sehr kontrovers darüber diskutiert, was uns zu der Frage führte: Übertrieben oder längst überfällig? Unsere User haben abgestimmt. Eine knappe Mehrheit von 54 Prozent hält den Vorschlage des BWHT für „übertrieben“, die restlichen 46 Prozent für „längst überfällig“.

Und da Weihnachten auch nicht mehr allzu weit ist, steht auch unsere Lackiererblatt Adventskalender-Aktion wieder vor der Türe. Jeden Tag öffnen wir auf unserer Website ein neues Türchen. Wie immer gibt es tolle Preise zu gewinnen! Am 1. Dezember geht`s los, ein Blick auf die Lackiererblatt-Website lohnt sich dann besonders.

Evelyn Becker