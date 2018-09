Aus dem Netz gefischt

Lebhafter Austausch bei Lackiererblatt Social Media

Ein heißer Sommer liegt hinter uns. In der Kabine sind bei diesen Temperaturen viele an das Limit gestoßen. Und passend zu den Temperaturen der letzten Wochen gab es auch hitzige Diskussionen auf unserer Facebook-Seite. Besonders heiß laufen die Drähte, wenn über technische Themen diskutiert wird – bei dieser Gelegenheit vielen Dank an alle User, die unser Forum nutzen und beleben!

Verschaffen Sie sich ein bisschen Abkühlung und tauchen Sie ein in unseren Pool von Kommentaren, Likes und Beiträgen.

Spraydosen zum Lackieren von Fahrzeugteilen? Bei diesem Thema scheiden sich die Geister. Deutlich wurde aus den Kommentaren: egal mit welchem Werkzeug – das Ergebnis muss stimmen. Für die meisten Lackierer scheint die Spraydose eine gute Ergänzung zu sein, gerade für kleinere Flächen, aber es geht doch nichts über die klassische Lackierpistole. Das Ergebnis der Umfrage: Von 360 Usern gaben rund 30 Prozent an, auch mit Spraydosen zu arbeiten, 70 Prozent schwören auf die Lackierpistole. Wie viele und welche „Zwischenlösungen“ es gerade bei diesem Thema gibt, zeigte sich in der lebhaften Diskussion.

An der Qualität sollte man nicht sparen. So oder so ähnlich könnte man auch das Ergebnis der Umfrage zu Verbrauchsmaterialien wie Schleifmittel, Abdeckfolie, Klebeband und Co. zusammenfassen. Wir wollten wissen: „Wie agiert Ihr bei Verbrauchsmaterialien? Wiegen für Euch Prozessvorteile höhere Einkaufspreise auf? Oder kann man hier am rechten Fleck sparen?“ Das Ergebnis war recht deutlich: 68 Prozent setzen lieber auf Premiumprodukte, für 32 Prozent reicht „gut und günstig“.

Last but not least – die Frage aller Fragen: Wer besucht die diesjährige Automechanika? Wir sind natürlich dabei, aber „sind große Fachmessen wie die Automechanika für Euch ein „Must go“? Oder informiert Ihr Euch lieber anderweitig?“ Über das Ergebnis freuen wir uns sehr, denn über 70 Prozent haben gesagt „klar gehen wir hin“. Wir hoffen also, viele von Ihnen auf der Messe begrüßen zu können.

Und da es nie zu früh ist, um schon mal an das nächste Jahr zu denken, konnten unsere Facebook-User über einige Seiten des Lackiererblatt-Kalenders 2019 abstimmen. Den gibt es übrigens kostenlos für alle unsere Abonnenten! Insgesamt sechs von zwölf Motiven standen auf Facebook zur Wahl. .

Evelyn Becker