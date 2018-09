Präziser und komfortabler

Glasurit präsentiert weiterentwickeltes Farbtonmessgerät

Durch die Einführung digitaler Farbtonmessgeräte im Jahr 2009 wurde der Prozess der Farbtonfindung in der Werkstatt wesentlich beschleunigt und Mischformeln wurden leichter zugänglich. Um die Messsicherheit und die Reparaturergebnisse noch weiter zu optimieren, hat Glasurit seine bereits etablierten Farbtonmessgeräte weiterentwickelt: So tastet die neuste Generation – Glasurit RATIO Scan 12/6 – die Lackoberfläche noch feiner ab und sorgt mit technischen Neuerungen und intelligenten Verknüpfungen für einen schnelleren und komfortableren Arbeitsablauf. Über eine eingebaute Digitalkamera kann der Nutzer die Reparatur-Umgebung in Echtzeit nach einer kratzerlosen Stelle für die Messung absuchen und auf dem Farb-Touch-Display darstellen.

Mittels zweier Lichtarten, einer blauen und einer weißen LED, werden auf der Lackoberfläche insgesamt zwölf Einfallwinkel des Lichts gemessen und in sechs Aufnahmen dokumentiert. Auf diese Weise lassen sich Farbe und Textur der Farb- und Effektpigmente präzise analysieren und selbst herausfordernde Farbtöne zuverlässig bestimmen.

„Wir möchten unsere Kunden bei der idealen Reparaturlösung unterstützen und die einzelnen Prozessschritte im Arbeitsalltag optimieren. Entsprechend sind die Messgeräte mit dem Farbton- und Materialmanagement-System Profit Manager Pro von Glasurit verknüpft. Die Ergebnisse können kabellos über die zertifizierte Wi-Fi-Schnittstelle an den Computer im Mischraum übertragen und mit der Color Online-Datenbank abgeglichen werden“, erläutert Uwe Westerwelle, Leiter Glasurit Digital Color Solutions.

Farbe und Effekt messen

Neben der Überprüfung von Millionen von Messwerten innerhalbder Farbtondatenbank sorgt ein von BASF patentierter Such- und Korrekturalgorithmus dafür, dass die Messergebnisse des Glasurit RATIO Scan 12/6 in perfekte Reparaturlösungen umgewandelt werden. Dabei werden nicht nur die besten Treffer angezeigt, die Algorithmen liefern auch Korrekturvorschläge, die die Ergebnisse noch weiter verbessern. Farbtonvisualisierungen und Spektralkurven stellen dar, wie gut die vorgeschlagenen Lösungen zu den gemessenen Farbtönen passen. Die entsprechende Formulierung kann bei Bedarf direkt ausgemischt werden.

Mit RATIO Scan 12/6 bietet Glasurit seinen Kunden ein modernes System für die rundum digitale Farbtonfindung im Werkstattalltag. Die komfortable und zuverlässige Messung sorgt für verbesserte Prozesse und höhere Durchlaufquoten bei der Reparaturannahme. Zusätzlich sorgt ein umfangreiches Serviceangebot dafür, dass das Zusammenspiel zwischen Farbtonmessgerät und dem Farbton- und Materialmanagement-System optimal aufeinander abgestimmt ist und die Datenbank kontinuierlich um neue Messwerte ergänzt wird.