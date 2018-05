Optimale Passgenauigkeit ab Werk

Nachfertigung von Karosserie-Blechteilen gemäß den hohen Werksstandards der Daimler AG: Maßprüfung an der Öffnung für den Scheinwerfer. Foto: Daimler AG

Zahlreiche wichtige Teile des Mercedes-Benz 300 SL „Gullwing“ sind jetzt wieder in originaler Werksqualität erhältlich. Foto: Daimler AG

Mercedes-Benz Classic lässt Karosserie-Blechteile für 300 SL „Gullwing“ aufwendig nachfertigen

Wichtige Karosserieteile für den Mercedes-Benz 300 SL „Gullwing“ (W 198) sind wieder in Werksqualität erhältlich und können mit ihrer Teilenummer bei jedem Mercedes-Benz Vertriebspartner bestellt werden. Das Fertigungsverfahren verbindet moderne Technik mit traditioneller Handarbeit. Es garantiert eine hohe Passgenauigkeit der Blechteile und reduziert die Nacharbeit am Fahrzeug auf ein Minimum. Mercedes-Benz Classic hat das Verfahren in Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Lieferanten erarbeitet. Die Karosserieteile entsprechen den hohen Standards der Daimler AG. Ihre Oberfläche ist mit einer kathodischen Tauchlackierung versehen, die höchsten technischen und optischen Ansprüchen genügt.

Berühmter Flügeltürer

Der 300 SL „Gullwing“ gehört bis heute zu den Traumwagen der Welt. Von 1954 bis 1957 entstanden lediglich 1.400 Stück des berühmten „Flügeltürers“, der 1999 zum „Sportwagen des Jahrhunderts“ gekürt wurde. Für den Erhalt der wertvollen Fahrzeuge sind in manchen Fällen wichtige Karosserieteile notwendig. Mercedes-Benz Classic hat diese nun wieder neu aufgelegt, weitere Teile sind in Vorbereitung.

Moderne Fertigungstechnik

Die Blechteile fertigt ein zertifizierter Lieferant für Mercedes-Benz Classic. Zu dessen Kompetenz gehört die geforderte, sehr anspruchsvolle Werkzeugkonstruktion aus optimierten 3-D-Daten von Original-Karosserien. Die auf diesen Werkzeugen gefertigten Blechteile werden im Anschluss in Handarbeit über Klopfhölzern – ebenfalls Spezialanfertigungen – in ihrer Form vollendet. Das Ergebnis dieser Symbiose neuester Fertigungstechnik mit traditioneller Handarbeit ist eine hohe Passgenauigkeit, die Nacharbeiten am Fahrzeug auf ein Minimum reduziert.

Die präzisen 3-D-Werkzeugdaten sind zudem Basis der Qualitätsprüfung mit dem aufwendigen Falschfarbenvergleich. Das Messwerkzeug erhält sie als Referenz, visualisiert gemessene Abweichungen zwischen dem Soll- und dem Ist-Zustand über Falschfarben und macht so Messergebnisse eindeutig und schnell interpretierbar.

Quelle: Daimler AG