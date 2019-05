Leichtspachtel-Pionier

Evercoat ist mit einem Marktanteil von 70 Prozent in den USA und Kanada der weltweit größte Karosseriespachtelhersteller. Das Unternehmen mit Stammsitz und Produktion in Cincinnati (Ohio) verfügt über 65-jährige Branchenerfahrung und ist Pionier in der Leichtspachteltechnologie. Es entwickelt eigene Harzrezepturen mit einem Einkaufsvolumen von über 100 Millionen US Dollar. Bis jetzt ist Evercoat in 25 europäischen Ländern vertreten. Den Vertrieb für Deutschland verantwortet die Firma Ditoma.

Weitere Informationen:

Ditoma GmbH

Tel.: 07141/990550

Fax: 07141/9905522

www.ditoma.de