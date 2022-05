Organisation ist alles

Das Workcenter von Webbro sorgt für Ordnung und Effizienz in der Lackiervorbereitung

Das Workcenter ist das neueste Produkt der Firma Webbro – ein Werkstattwagen, der speziell für die Anforderungen und Bedürfnisse von Fahrzeuglackierern entwickelt wurd und für Ordnung sorgen soll. Innerhalb der letzten drei Jahre hat Webbro-Gründer Thomas Weber, der selbst seit 40 Jahren im Bereich der Kfz-Reparatur verwurzelt ist, das Workcenter gemeinsam mit seinem Sohn Lorenz und dem Team von Webbro entwickelt. „In den Vorbereitungsprozessen steckt mit Abstand die größte Wertschöpfung eines Lackierbetriebs“, erklärt Thomas Weber. „Das Workcenter ist die Sofortmaßnahme, um hier für absolute Effizienz, Ordnung und Sauberkeit in der Lackiervorbereitung zu sorgen.“

Im Workcenter finden alle für die Instandsetzung und Lackiervorbereitung benötigten Werkzeuge und Materialien ihren Platz. Das Herzstück des Workcenters ist der Abrasive Organizer – ein einzigartiges Ordnungssystem für alle relevanten Schleifmittel inklusive Vorratsspeicher. Das Workcenter wurde so gestaltet, dass es prinzipiell in jedem Fahrzeuglackierbetrieb eingesetzt werden kann. Es bietet dafür an den entscheidenden Stellen individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Vom Einsatz des gewünschten Staubsaugers über die Gestaltung und Einteilung der Schubladen bis hin zur praktischen Lochwand – hier sind der individuellen Einrichtung keine Grenzen gesetzt.

Zahlreiche Anschlüsse

Das Workcenter bietet Anschlussmöglichkeiten für zwei elektrische Schleifmaschinen inklusive integriertem und ausziehbarem Absaugschlauch für den Handschleifklotz. Mit dem Dreifachanschluss am Staubsauger ist kein Umstecken der Saugschläuche mehr nötig und durch die praktischen Schlauch- und

Maschinenhalter gehört der übliche Kabelsalat der Vergangenheit an. Das Bordnetz des Workcenters verfügt über zwei Schuko-Steckdosen an der Vorderseite (für Heißluftföhn, Lötkolben etc.) und einen Anschluss für den Staubsauger.

Viel Platz trotz kompakter Maße

Das Workcenter von Webbro bietet ausreichend Platz für die gängigsten Staubsauger diverser Hersteller. Der Staubsauger kann auf dem integrierten Schubfach bequem für den Beutelwechsel und Filterservice herausgefahren werden.

Kompakte Maße von (HxLxB) 143cm x 120 cm x 53 cm und ein Leergewicht von 110 kg sorgen für ein angenehmes Handling. Durch die 200mm-Räder und die robusten Lenkrollen schreckt das Workcenter auch vor unebenen Untergründen nicht zurück. mr ■

www.webbro.de