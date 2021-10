Unfallschaden abwickeln. Neue App von FIASCO

Eine neue App der FIASCO GmbH soll beim Unfallschaden die Bearbeitung vereinfachen und beschleunigen.

Das Start-up FIASCO bietet eine Dienstleistungs-App, mit der der komplette Prozess in Lack- und Karosserie-Werkstätten digitalisiert werden kann. Von der Kundenanfrage über die automatisierte Reparaturkalkulation bis hin zur finalen Abwicklung. Primäre Kunden von FIASCO sind Inhaber dieser Werkstätten, die bei Interesse und nach erfolgreicher Registrierung Partnerwerkstätte werden können. Danach erhalten sie eine Lizenz des Kernener Unternehmens. Die Kunden dieser Werkstätten erfassen damit bei einem Unfallschaden alle erforderlichen Daten in der für sie personalisierten Web-App. Dabei erstellen intelligente Lösungen automatisch den Kostenvoranschlag.

Smarte Lösung für den Unfallschaden

Die Abwicklung und der direkte Kontakt zu den Kunden erfolgen über die smarte Oberfläche. Der jeweilige Schaden am Lack oder an der Karosserie wird digital via Smartphone erfasst. Das geschieht entweder direkt durch die Kunden. Via App erfahren sie in diesem Fall, aus welcher Distanz und aus welchem Winkel was fotografiert werden muss. Alternativ erfasst der Werkstattmitarbeiter die Daten. Die Reparaturkalkulation bei einem Unfallschaden erfolgt durch innovative künstliche Intelligenz (KI). Die Kfz-Werkstatt hat durch die App und die optimalen Schnittstellen weniger Verwaltungsaufwand und kann sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Die App wurde von verschiedenen Pilotbetrieben getestet und ist seit Oktober 2021 auf dem Markt.

Aus Werkstatt-Perspektive gedacht

Um die Kundenzufriedenheit zukunftsorientiert gewährleisten zu können, müssen wir gerade im Aftersales diesem Fortschritt gerecht werden“, erklärt Firmengründer Önder Aslan. „Die Digitalisierung ist aber auch der Haupthebel, um die Prozesse im Betrieb effizient zu gestalten, den Verwaltungsaufwand zu verringern und damit Kosten zu reduzieren“, ergänzt Mitgründer Harun Coskun. Önder Aslan (33 Jahre) hat bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Branche Lack und Karosserie. Er ist seit 15 Jahren selbstständig.

Schon früh digitalisiert

2012 hat er den Fachbetrieb Lack Reit in Kernen im Remstal übernommen und diesen mit seinen heute über 40 Mitarbeitern schon frühzeitig in allen Abläufen digitalisiert und zukunftsorientiert ausgebaut. „Wir denken aus Werkstattsicht“, betont Aslan. „Wichtig ist uns, dass FIASCO keine App ist, die etwa schneller fiktiver Auszahlung auf Basis von Kundenfotos Vorschub leistet. Im Gegenteil, unsere App lässt Werkstatt und Kunden bei einem Unfallschaden in intensiven Kontakt treten und hat die Reparatur im Visier. Auf diese sollte sich ein Betrieb aber auch konzentrieren können. FIASCO vereinfacht dafür die Prozesse drumherum.“ mr■

www.fiasco.de

FIASCO umfasst den kompletten Prozess im K&L-Betrieb – von der Kundenanfrage über die automatisierte Reparaturkalkulation bis hin zur finalen Abwicklung. (Abbildung: FIASCO)