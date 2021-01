Lackreparatur in einer Stunde mit dem Fast Refinish Serie von Silco

In der „Fast Refinish“-Serie fasst Silco seine schnellen Lackprodukte zusammen. Das Ziel: Komplette Lackreparatur innerhalb von einer Stunde.

Schnelle Produkte sind „In“, denn sie sparen Energie und entlasten die Lackierkabine. Ein ganzes Sortiment von besonders schnellen Produkten hat der slowenische Lackhersteller Silco unter der Bezeichnung SFR, für Silco Fast Refinish, zusammengefasst. Der Gedanke bei diesem System: Gemeinsam ermöglichen sie es, eine Reparatur innerhalb einer Stunde auszuführen. „Die Produkte eignen sich damit für Smart-Repairs ebenso wie für mittlere und große Reparaturen, denn es handelt sich um klassisch formulierte Materialien mit extrem schnellen Inhaltsstoffen“, erklärt Dr. Matjaž Ravnjak, Leiter Forschung und Entwicklung. „Anders als zum Beispiel bei UV-Lacken gibt es daher keine prozessbedingte Limitierung der Reparaturfläche.“

Vom Spachtel bis zum Klarlack

Der SFR-Reparaturprozess beginnt mit dem Spachtel. Hier steht mit dem brandneuen 6110 B11 SFR Superfast-Polyesterspachtel ein Produkt mit geringem spezifischem Gewicht zur Verfügung, das bereits nach acht Minuten Trocknungszeit bei Raumtemperatur mit Körnung P150 schleifbar ist. Als nächstes SFR-Produkt kommt der M12 Superfast Füller zum Einsatz. Er ist bei Trocknung mit Raumtemperatur nach 15 bis 20 Minuten schleifbereit. Er kann aber auch forciert mit 60 ° Grad

getrocknet werden und benötigt dann nur fünf Minuten, bis er geschliffen werden kann. Den M12 Superfast Füller gibt es auch als 2K-Produkt in der Spraydose.

Das allererste Produkt der SFR-Reihe war der 9600-X-Cure-Klarlack, ein extrem schneller Klarlack, der als Allround-Klarlack eingesetzt werden kann. Er wird eins zu eins mit Härter gemischt und ist nach fünf Minuten Trocknung bei 60 °Grad bereits schleifbar. Die Alternative: Lufttrocknung bei Raumtemperatur – in dem Fall kann nach 60 Minuten poliert werden. Auch den 9600-X-Cure-Klarlack gibt es seit kurzem in 2K-Qualität als Aerosolprodukt. Speziell den schnellen Klarlack sieht man bei Silco als Türöffner-Produkt, sowohl für das Lacksortiment, das – zumindest derzeit – „alles außer Basislack“ umfasst, als auch für das aus mehr als 700 Artikeln bestehende Non Paint-Sortiment von Silco. mr■

www.silco.si

