Mit dem Paint PerformAir (PPA) bietet AkzoNobel seit knapp zwei Jahren eine praktikable Lösung, um den Lackierprozess zu standardisieren und profitabler zu gestalten.

Das Team des Karosseriefachbetriebs Böhm in Seligenstadt/Hessen arbeitet seit fast drei Monaten mit dem Paint PerformAir, welcher zusammen mit einer neuen Lackieranlage angeschafft wurde. Trotz der verhältnismäßig kurzen Zeit ist der Nutzen des PPA unverkennbar: „Das Zusammenspiel von konstant regulierter Temperatur und Feuchtigkeit bei der Druckluft erleichtert die Arbeit ungemein. Wir erzielen ein besseres Lackierergebnis mit hoher Deckkraft und gleichmäßig schönem Verlauf“, berichtet Lackierermeister Marcel Gegner. Auch die Anzahl an Staubeinschlüssen sei dank des anhaltenden Antistatic-Effekts des PPA spürbar geringer, weshalb kaum mehr Finish-

Arbeiten geleistet werden müssten. „Der Lackauftrag erfolgt unter geringerer Spritznebelbildung und führt sowohl beim Basis- als auch beim Klarlack zuverlässig zu einem tollen Oberflächenergebnis.“

Paint PerformAir: Wirtschaftlicher und nachhaltiger

Diesem Eindruck schließt sich Geschäftsführer Michael Böhm an und ergänzt: „Mit dem PPA gewinnen wir eine hohe Prozesssicherheit, unabhängig von äußeren Einflüssen. Besonders im Zusammenhang mit den lufttrocknenden Klarlacken verkürzen sich die Ablüft- und Trocknungszeiten, sodass wir bei geringerem Energieaufwand Aufträge zügiger abwickeln können.“ Doch nicht nur die bessere Wirtschaftlichkeit bewog Michael Böhm zur Anschaffung des Paint PerformAirs. Ausschlaggebend für seine Kaufentscheidung waren die Umweltaspekte des PPAs. „Als Lackierbetrieb sind wir zunehmend gefordert, für umweltfreundlichere und ressourcenschonende Lackierprozesse zu sorgen. Das liegt uns auch privat am Herzen. Zudem achten unsere Partner bei den Versicherungsunternehmen und Fahrzeugherstellern darauf, dass wir als ihre Vertrauenswerkstatt den aktuellen Umweltanforderungen gerecht werden. Der PPA hilft uns dabei, wirtschaftlich und zugleich nachhaltig zu sein.“

Zukunftsaspekt Energieeffizienz

So wie Michael Böhm sehen es inzwischen viele Betriebsverantwortliche. „Wir bemerken eine Verschiebung der Prioritäten. Während zu Beginn der Markteinführung das Hauptaugenmerk auf den anwendungstechnischen und wirtschaftlichen Vorteilen des PPA lag, rücken inzwischen die ökologischen und energetischen Eigenschaften in den Vordergrund,“ meint Armin Dürr, Technical Manager DACH. Einen Grund dafür sieht er in den immens steigenden Energiepreisen, weshalb K&L-

Betriebe zukünftig mehr denn je Energie einsparen müssen. Hinzu kommen Klimaschutzvorgaben seitens der Politik zur Senkung der CO2-Emissionen. Das hat zur Folge, dass die gesamte Automobilbranche die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Wertschöpfungsketten neu bewertet. „Für Werkstätten heißt das konkret, dass sie Umweltthemen erfüllen und Reparaturen klimaneutral durchführen müssen. Die größte Herausforderung, vor der sie künftig stehen, ist es die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und gleichzeitig kosteneffiziente Leistungen sicherzustellen. Damit dieser Spagat gelingt, werden nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen wie der Paint PerformAir eine immer größere Rolle spielen. ■

