Finish mit System

Maschinen, Pasten, Pads: Beim Finish müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein. Das neue Poliersystem „BigFoot“ von Rupes demonstriert dies.

Für manche ist Finish nur ein Teil des Jobs, andere sind echte Finish-Spezialisten – makelloser, dauerhafter Glanz ist allerdings bei allen gefordert. Um hier sicher und schnell zum Ergebnis zu kommen, sind Systemlösungen gefragt. Das neue Poliersystem von Rupes namens BigFoot-System ist in dieser Hinsicht einzigartig in der Welt des Polierens. Es besteht aus drei Komponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung der BigFoot-Polierer, gepaart mit den Polierpads und den Polierpasten der BigFoot-Verbrauchsmateriallinie, garantiert nicht nur das bestmögliche Polierergebnis, sondern verleiht dem Werkzeug eine perfekte Balance und ein deutlich reduziertes Vibrationsniveau, so der italienischen Hersteller Rupes.

Neues Poliersystem von Rupes: Ganz schnell oder schnell

Das neue BigFoot D-A-(für Dual Action) Poliersystem: Die Polierpasten der D-A-Serie sind das Ergebnis neuer Formeln mit verbesserter Leistung für Dual-Action-Polierer wie die BigFoot-Exzenter und -Zwangsexzenterpolierer. RUPES D-A COARSE nennt sich die neue Hochleistungs-Schleifpaste von Rupes. Sie ist perfekt für Anwender, die eine schnelle Fehlerbeseitigung bei extrem einfacher Anwendung auf allen Lackarten erreichen möchten. Die Formel ermöglicht neben der hohen Schleifleistung ein hervorragendes Finish, minimiert Rückstände und erleichtert deren Entfernung. Das Ergebnis: Eine Polierpaste, die einen hohen Abtrag mit einer einfachen Anwendung kombiniert. Die Polierpaste soll mittlere Abrasivität mit einem hervorragenden Finish kombinieren. Die patentierte Formel der DA-FINE-Polierpaste garantiert eine hervorragende Korrektur mittlerer bis leichter Defekte und eine einfache Entfernung von Rückständen. DA-FINE kann den zweiten Polierschritt nach einem ersten mit D-A COARSE auf allen Lackarten darstellen oder als Ein-Schritt-Lösung für leichteres Polieren. Beide D-A-Politurenfunktionieren ohne Füllstoffe. Der Anwender sieht sofort das Resultat und spart sich Zeit und Geld für Kontrollsprays. Durch die Verwendung von Exzenter-Poliermaschinen verspricht Rupes auch ein hologrammfreies Polieren. Das spart meistens einen Polierschritt.

Material und Profil des neuen Poliersystems

Die neuen Polierpads der D-A-Serie bestehen aus neuen Materialien und einem innovativen Profil. Die patentierte Formel und das reduzierte und geformte Profil wurden ausgiebig getestet, um eine hohe Leistung und ein verbessertes Benutzererlebnis mit allen BigFoot- Exzenterpolierern zu gewährleisten. Dank der neuen Profilform ist es noch einfacher, komplexere und schwer zugängliche Bereiche zu polieren, während die reduzierte Höhe die Übertragung der Zwangsexzenter- und frei laufenden Hubbewegungen auf die Oberfläche maximiert.

Die völlig neue, offenzellige Zusammensetzung des D-A COARSE- Schwammes garantiert die Entfernung von mittelschweren bis tiefen Defekten und kann auf praktisch allen Arten von Lacken eingesetzt werden. In Kombination mit der neuen D-A-COARSE-Polierpaste garantiert es einen optimalen Schliff und ein verbessertes Finish. Der D-A-FINE-Schwamm ist das vielseitigste Pad im BigFoot-Sortiment, das gleichzeitig eine gute Fehlerentfernung und eine hervorragende Finishing-Fähigkeit auf den meisten Lacksystemen garantiert. In Kombination mit der DA-FINE-Politur garantiert es die Entfernung mittlerer bis leichter Defekte und ein hervorragendes Finish nach intensiven Polierschritten.

Der D-A-ULTRA-FINE-Schwamm ist das feinste unter den Rupes-Pads. Es wurde entwickelt, um auch kleinste Defekte zu entfernen und schwierigsten und empfindlichsten Fahrzeuglacken ein Finish auf Showcar-Niveau zu verleihen. Die Materialzusammensetzung dieses Pads eignet sich auch ideal zum Auftragen von Versiegelungen und Wachsen, wenn keine Korrektur von Defekten erforderlich ist.

UNO-Familie weiterentwickelt

Auch die Familie der UNO-Produkte erweiterte sich kürzlich. Die neue UNO-PURE-Ultra-Finish-Politur ergänzt die bereits bekannte UNO-PROTECT-Politur & Versiegelung, beide sind universell kompatibel mit allen derzeit auf dem Markt befindlichen Polierwerkzeugen. Die patentierte UNO-PURE-Formel, die von Rupes in Italien entwickelt und gemischt wird, verwendet die neueste Schleiftechnologie. So kann maximale Brillanz und Spiegelung erzielt werden, wenn Werkzeuge und Pads des BigFoot-Poliersystems verwendet werden. UNO PURE ist ideal für alle schwierigen oder sehr weichen Lacke, auch auf dunklen Farbtönen. ■

