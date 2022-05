Die Zukunft der Farbtonfindung

Die Software MIXIT von AkzoNobel hat sich als zuverlässige Lösung zur präzisen Farbtonermittlung etabliert. Jetzt liegt das Tool als cloudbasiertes System vor.

Mit der neuen MIXIT-Software gewinnen Lackierer und Betriebsinhaber neue Vorteile einer cloudbasierten Anwendung – schnell und einfach zu bedienen. Zudem bietet sie ohne aufwendige Softwareinstallationen oder Updates direkten Zugriff auf die gesamte Farbton-Datenbank von AkzoNobel. Dem mobilen Arbeiten steht damit nichts mehr im Weg: Der User kann alle relevanten Daten immer und überall abrufen – sei es auf dem PC, Tablet oder Smartphone. „Der Anwender gewinnt ein hohes Maß an Sicherheit, da alle relevanten Daten in der Cloud gespeichert sind“, erklärt Oliver Gold, Technical Customer Support bei AkzoNobel.

Eine Fülle von Farbtönen

Mit MIXIT können Werkstätten auf über zwei Millionen Farbtöne und Varianten direkt über das Cloudsystem zugreifen. Die globale Online-Datenbank von AkzoNobel, die in Echtzeit synchronisiert wird, stellt alle vorhandenen Farbton- und Mischrezepturen sofort zur Verfügung. Der Anwender erhält mittels intelligenter Such- und Filterfunktionen schnelle und präzise Ergebnisse und ist stets auf dem neuesten Stand.

Zuverlässige Farbabstimmung

Zur präzisen Farbabstimmung lässt sich MIXIT an das Farbtonmessgerät Automatchic Vision sowie an die Farbmischwaagen des Betriebs anbinden. Sobald der jeweilige Farbton digital vermessen wurde, gleicht MIXIT die Messdaten mit der Farbtondatenbank ab und liefert die optimale Mischrezeptur. Daraufhin kann der Lackierer den Reparaturauftrag material- und zeitsparend ausführen.

Zusatzoptionen für Betriebe

Neben der schnellen und präzisen Farbtonsuche bietet MIXIT Funktionen wie Live-Statistiken und Dokumentationen, die aktiv für das Auftragsmanagement genutzt werden können. So behält der Betriebsinhaber die Aufträge genau im Blick. Er kann betriebseigene Informationen zu Lackverbrauch und Mischgenauigkeit im MIXIT-System hinterlegen und so künftige Lackierprozesse optimieren. Gold erklärt: „Unser Ziel ist, dass unsere Kunden alle Arbeitsschritte, die mit dem Lackierprozess verbunden sind, in MIXIT erfassen und organisieren können. Daher arbeiten wir kontinuierlich an weiterführenden Funktionen, über die der Betriebsinhaber die Kosten senken und die Produktivität steigern kann.“ ■

www.mixitcloud.com