Luftqualität erhöhen, Risiken minimieren

Was Luftreiniger leisten können und welche Parameter entscheidend sind

Luftreiniger sind keine neue Erfindung, stehen seit dem Ausbruch der Coronapandemie aber im

Fokus vieler Investitionsplanungen. Der Hintergrund: In geschlossenen Räumen sind sie ein probates Mittel, um nicht nur die Konzentration von Schadstoffen, Allergenen und Feinstaub, sondern auch von Krankheitserregern zu reduzieren. Es gibt allerdings verschiedene Techniken, und auch hinsichtlich Luftdurchsatz, Filter und Lautstärke sind viele Varianten verfügbar. Zwar schaffen Luftreiniger immer eine Verbesserung der Luftqualität und ein reduziertes Infektionsrisiko, egal ob in Büros, Wartebereichen, Klassenzimmern oder in den eigenen vier Wänden. Doch wer die Anschaffung plant, sollte sich vorab umfassend informieren, um die Technik bestmöglich zu nutzen.

Der Überblick über die Technik

Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, die Luftqualität in geschlossenen Räumen zu erhöhen und Schadstoffe aus der Atemluft zu entfernen. Einige Techniken setzen darauf, die Luft aktiv zu verändern. So gibt es Geräte mit Ozongeneratoren, die vor allem Gerüche wirksam bekämpfen. Dies ist in technischen Anwendungen wie beispielsweise der Fahrzeugaufbereitung sinnvoll. Allerdings dürfen Menschen wegen der gesundheitsschädigenden Wirkung von Ozon während des Einsatzes nicht im Raum sein, und es muss im Anschluss daran längere Zeit gelüftet werden. Luftreiniger mit Ionisatoren erzeugen geladene Ionen, die sich an Partikel in der Luft anlagern und sie auf diese Weise unschädlich machen. Derartige Geräte werden vor allem im industriellen Umfeld eingesetzt. Während des Prozesses entstehen jedoch freie Sauerstoff-Radikale, die sich wiederum zu Ozon verbinden und damit gefährlich sein können.

Andere Luftreiniger setzen UVC-Lampen ein. UVC-Licht tötet Viren und Bakterien zuverlässig ab, allerdings entsteht dabei ebenfalls Ozon und das UVC-Licht muss lange einwirken. Entsprechende Geräte müssen also, wenn das Prinzip funktionieren soll, relativ groß sein, um die Luft durch Umleitungen zu führen und so die Verweildauer ausreichend zu erhöhen. Dadurch sind oftmals der Luftdurchsatz und damit die Luftumwälzung nicht ausreichend, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Luftreiniger, die auf Ventilation basieren, sorgen für einen Luftstrom in Richtung Gerät. Die Luft wird angesaugt, durch Filter geleitet und wieder ausgestoßen. So werden gesundheitsschädliche, allergieauslösende Schwebstoffe und Gase absorbiert, die Luftqualität verbessert sich. Gleichzeitig entstehen keinerlei schädliche Substanzen durch Luftveränderung.

Vorfilter, Aktivkohle, (H)EPA

Ventilationsgeräte mit Filter gibt es in verschiedenen Ausführungen. Viele Produkte arbeiten mit einem absaug- und/oder waschbaren Vorfilter, der zur Schonung des empfindlichen Schwebstoff-Filters größere Partikel, Tierhaare & Co. aus der Luft herausnimmt. Nachgelagert kommt ein Aktivkohlefilter zum Einsatz, der gasförmige Verunreinigungen über das Prinzip der Adhäsion bindet. Ein Gramm Aktivkohle hat eine Oberfläche von 1000 Quadratmetern, da das Material hochporös ist. Gerüche, Gase und Chemikalien verfangen sich darin und werden somit wirksam zurückgehalten.

Das Herzstück eines Luftreinigers mit Ventilation ist der Schwebstofffilter, im Allgemeinen als HEPA-Filter bekannt. Diese bestehen aus hauchdünnen Kunststofffäden, die zu einem Vlies verwoben werden. Sie erzeugen ihre filternde Wirkung unter anderem über elektrostatische Aufladung. Für HEPA-Filter gibt es verschiedene Klassifizierungen. Darin ist festgelegt, zu welchem Grad ein Filter diejenigen Partikel zurückhalten muss, die sich aufgrund ihrer Größe am schwersten filtern lassen. Gemäß der bekannten Filtereffekte liegt diese kritische Partikelgröße bei 0,1 bis 0,3 µm. Für H13-Filter ist definiert, dass sie Partikel dieser Größe zu 99,95 % aus der Luft entfernen, H14-Filter zu 99,995 %. Partikel, die kleiner oder größer sind, werden aufgrund verschiedener physikalischer Effekte sogar zu einem höheren Grad aus der Luft entfernt.

Raumgröße und Luftdurchsatz

Geht es um die Wahl eines passenden Geräts, so ist die Größe des Raumes zentral. Generell sollte die Luft in einem Raum dreimal pro Stunde gereinigt werden, um beispielsweise eine Wirkung gegen Allergene wie Pollen oder Milben zu erreichen.

Für einen effektiven Luftdurchsatz in großen Räumen sollten zwei Geräte aufgestellt werden – am besten an gegenüberliegenden Wänden. Zwei installierte Luftwalzen im Raum bewegen die Raumluft zuverlässig in Richtung Luftreiniger. Außerdem sollte die passende Filterklasse vorliegen.

Vorsicht und Ruhe

Je nach Hersteller ist der Wechsel des Aktivkohle- oder EPA-/HEPA-Filters nach einer bestimmten Zeit oder gemäß der sensorgesteuerten Angabe des Luftreinigers erforderlich. Viren, die aus der Luft gefiltert wurden, sind im Filter inaktiv. Also ist ein Wechsel des Filters einfach durchführbar. Der Anwender sollte dabei jedoch eine FFP2-Maske sowie Handschuhe tragen: Den Filter einfach in eine Plastiktüte geben und im normalen Haushaltsmüll entsorgen.

Ein wesentlicher Punkt für den Erfolg im Alltagseinsatz von Luftreinigern ist zudem der kontinuierliche Betrieb. Insofern spielt in geräuschsensiblen Bereichen der Lärmpegel eine wichtige Rolle. Denn nur wenn das Betriebsgeräusch nicht als zu störend empfunden wird, entsteht die nötige Akzeptanz. Wie in der Arbeitsstättenverordnung vorgeschrieben, sollten auf der höchsten Stufe 50 dB nicht überschritten werden. Das ist etwas mehr als die Lautstärke eines normalen Gesprächs.

