Hoch effizient

Mit den „High Efficiency“-Prozessen bietet Lechler Coatings eine Lösung zur Bekämpfung hoher Energiekosten.

Die aktuelle Situation, in der alle wichtigen Energieträger exponentielle Preissteigerungen erleben, macht die Frage nach den Folgen der Energiekosten bei der Autoreparatur zum entscheidenden Kriterium. Lechler Coatings hat auf diese Entwicklung mit energiesparenden Produkten und Prozessen reagiert. Wir sprachen mit Julius Steinbrück, bei Lechler Coatings Business Support Manager Deutschland & Österreich.

Herr Steinbrück, die derzeitigen Energiepreissteigerungen stellen auch für Lackhersteller eine Herausforderung dar. Wie hat Lechler Coatings reagiert?

Julius Steinbrück: Energieeffiziente Lösungen anzubieten ist für uns keine neue Aufgabe. Mit diesem Ziel vor Augen haben wir bereits eine Reihe von Produkten und Verfahren entwickelt. Das Jahr 2022 stellt aber mit der Einführung von drei neuen „High Efficiency“-Prozessen einen Wendepunkt für Lechler-Refinish-Kunden dar.

Welche Prozesse sind das?

Julius Steinbrück: Wir sprechen vom Air-Tech-, vom UV-Tech- und vom Aqua-Tech-Prozess.

Was verstehen Sie darunter? Und welche Produkte unterstützen die jeweiligen Prozesse?

Julius Steinbrück: Beim Air-Tech-Prozess werden Energiekosten für das Trocknen von Materialien fast vollständig eliminiert, weil alle Materialien bei Bedarf lufttrocknend sind. Basismaterialien für diesen Prozess sind der Macrofan Airtech UHS-Klarlack und der ebenfalls lufttrocknende 2K-Isolierfüller Macrofan Airtech HS-Sealer.

Auf welche Produkte setzen Sie beim UV-Prozess?

Julius Steinbrück: Hier stehen für uns Teilereparaturen im Vordergrund, bei den Materialien konzentrieren wir uns auf Vorprodukte. Mit dem Ultrafan UV-Tech Putty haben wir einen feinkörnigen Spachtel mit UV-LED-Trocknung, um kleine Unebenheiten auf Metalluntergründen auszugleichen. Er ist ideal für Ausbesserungslackaufbauten. Ergänzt wird er durch den Ultrafan UV-Tech Filler, mit sehr scheller UV-LED-Trocknung. Darüber hinaus gibt es mit dem Energy Line UV-Tech-Filler noch einen Isoliergrund in der praktischen Spraydosenform.

Welche Rolle spielt dann der Aqua-Tech-Prozess?

Julius Steinbrück: Dieser Prozess wurde bereits im letzten Jahr angekündigt, um neue Produkte mit sehr geringer Umweltbelastung und noch höherer Leistungsfähigkeit zu bieten. Diese Produkte, einschließlich dem auf dem Markt bekannten Hydrofan HE Basecoat System, ermöglichen es, einen rein wasserbasierten Lackierprozess zu verwenden.

Welche Produkte gibt es drum herum?

Julius Steinbrück: Wir bieten mit dem Hydrofan 1K-Sealer Light Grey einen Isoliergrund für vollständig wasserbasierte Lackaufbauten Nass-in-Nass oder mit Zwischentrocknung. Dazu gibt es mit dem Hydrofan 2K-HB Surfacer Light Gray einen wasserbasierten 2K-Füller für wasserbasierte Lackaufbauten mit Zwischentrocknung. Abgerundet wird dieser Prozess vom Hydrofan 2K-Hightech-Klarlack, der sich durch ein besonders hochwertiges Erscheinungsbild auszeichnet.

Wie verhalten sich die unterschiedlichen Prozesse und Lösungen zueinander? Hat sich der Anwender zu entscheiden? Welche Lösung ist in der derzeitigen Situation die beste?

Julius Steinbrück: Die Bedürfnisse in den Werkstätten sind ebenso wie die technischen Voraussetzungen sehr unterschiedlich. Dem werden wir durch ein breites Spektrum an Lösungen gerecht. Dank der verschiedenen Produkte und Prozesse ist es möglich, dass jede Werkstatt die für sich effizienteste und zudem VOC-konforme Lösung findet, sowohl was die Produktivität als auch die Prozesskosten betrifft. mr■

www.lechler.eu/de

Die Airtech-Produkte zeichnen sich durch hohe Flexibilität bei den Trocknungsoptionen aus.

(Foto: Lechler) Die Airtech-Produkte zeichnen sich durch hohe Flexibilität bei den Trocknungsoptionen aus. (Foto: Lechler) Beim UV-Tech-Prozess liegt der Fokus auf kleinen bis mittleren Reparaturen. (Fotos: Lechler) Beim UV-Tech-Prozess liegt der Fokus auf kleinen bis mittleren Reparaturen. (Fotos: Lechler) Die Aqua-Tech-Produkte ermöglichen es, einen kompletten, rein wasserbasierten Lackierprozess zu verwenden. Die Aqua-Tech-Produkte ermöglichen es, einen kompletten, rein wasserbasierten Lackierprozess zu verwenden. Drei Optionen Energieeinsparung, Nachhaltigkeit und Effizienz stehen für Lackhersteller und -verarbeiter im Vordergrund. Lechler Coatings bietet gleich drei Wege, um diese Ziele zu erreichen. Dazu wurden unterschiedliche „High Efficiency“-Prozesse entwickelt und mit entsprechenden Produktlinien unterfüttert. Alle drei Prozesse werden in Anwendungsvideos (siehe QR-Codes) beschrieben und erklärt.

Julius Steinbrück „Durch die sofortige Umsetzung eines der genannten High Efficiency-Prozesse kann jede Werkstatt direkt von einem wichtigen Energiebonus profitieren.“

