Neuer Klarlack

Octoral präsentiert einen neuen Klarlack, der in nur zehn Minuten trocknet.

Der C600 Rapid Production Clear ist die neueste, entwickelte Klarlack von Octoral. „Unsere Vision ist es, Karosseriewerkstätten mit den Lösungen auszustatten, die ihre Produktivität steigern“, erläutert

Nico Schönknecht, Technical Advisor DACH. „Rapid Production Clear trocknet bei 60 °C in nur zehn Minuten und zeichnet sich durch ein hochglänzendes Erscheinungsbild aus.“

Im Gegensatz zu anderen, schnelltrocknenden Klarlacken, die für kleinere Reparaturflächen oder Spotrepairs entwickelt wurden, kann der C600 auch für schnelle Reparaturen an mittelgroßen Flächen verwendet werden. So können bis zu fünf Teile, die komplette Seiten- oder Frontpartie repariert werden – und das ohne Kompromisse bei der Qualität des Finishs einzugehen. Die effiziente Verarbeitung erhöht den Durchsatz in der Lackierkabine und spart Zeit, Material und Energie.

Klarlack: Vielseitig und flexibel

„Der neue Klarlack eignet sich für alle Trocknungsvarianten“, eklärt Nico Schönknecht, „je nachdem, ob Geschwindigkeit oder Energieeffizienz Priorität hat.“ Rapid Production Clear kann forciert extrem schnell bei 60 °C getrocknet werden. Bei 40 °C beträgt die Trocknungszeit 25 Minuten, aber auch bei einer energieeffizienten Lufttrocknung dauert dieser Prozess lediglich 60 Minuten. Nico Schönknecht: „Dank dieser schnellen Trocknungseigenschaften und Vielseitigkeit benötigen Werkstätten nur einen einzigen Klarlack für die unterschiedlichsten Reparaturarbeiten und können so ihre Lagerhaltung reduzieren.“

Rapid Production Clear ist ab sofort verfügbar. Der Klarlack ist in Ein-und Fünf-Liter-Verpackungen erhältlich.

Er wird mit dem „Rapid Production Hardener“ geliefert, der in 0,5- und 2,5-Liter Verpackungen erhältlich ist. ■

www.octoral.com, www.valsparauto.com

