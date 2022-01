Passende Hochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger werden in der Praxis nicht nur zur Beseitigung von Unreinheiten eingesetzt, sondern auch für hygienische Sauberkeit. Ein Wegweiser für die Suche nach dem passenden Hochdruckreiniger.

Autor: Martin Seitz, Produktmanagement Hochdruckreinigung EMEA Central, Nilfisk GmbH​

Nicht erst seit Corona haben Hochdruckreiniger eine treue Fangemeinde, wenn es darum geht, Verschmutzungen auf großen Flächen zu Leibe zu rücken. Der Einsatz mobiler Heißwasser-Hochdruckreiniger spielt eine entscheidende Rolle, um Bakterien, Viren und Keime gezielt zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Und nicht nur das. Neben dem Faktor Hygiene legen sie auch in puncto Effizienz, Nachhaltigkeit und Preis-Leistung die Messlatte hoch.

Das Geheimnis des Wasserdrucks

Vergleicht man etwa die Effizienz der Hochdruckreiniger mit der von Schlauch und Schwamm, reduziert sich der Wasserverbrauch beim Einsatz professioneller Reinigungstechnik um bis zu 80 Prozent. Gleichzeitig sinkt die benötigte Reinigungszeit um 50 bis 75 Prozent. Deshalb sind Hochdruckanwendungen in nahezu allen Branchen unverzichtbare Helfer – so auch im Kfz-Bereich. Um perfekte Sauberkeit zu erreichen, präferieren einige Unternehmen bei der Beschaffung zunächst Hochdruckgeräte, die viel Druck bzw. eine große Wasserleistung bieten. Doch das Prinzip „Viel hilft viel“ ist für das beste Reinigungsergebnis oftmals nicht der richtige Ansatz.

Ein Blick auf die erfolgskritischen Einflussgrößen schafft Transparenz. Im Zentrum steht der sogenannte „Sinnersche Kreis“. Dieser besagt, dass die Wirksamkeit einer Reinigung stets durch vier Kenngrößen determiniert wird: Druck und Wassermenge (als Mechanik bezeichnet), Reinigungszeit und Temperatur sowie Chemie. Das Zusammenspiel aller Faktoren sollte immer die gleiche Summe (100 Prozent) ergeben, das heißt, wenn ein Faktor abgeschwächt wird, muss dafür im Gegenzug ein anderer verstärkt werden. Ein Beispiel: Durch die Reduzierung der Wassertemperatur werden anfallende Brennstoffkosten deutlich verringert, was jedoch durch eine stärkere mechanische Einwirkung bzw. eine längere Reinigungsdauer ausgeglichen werden muss, um das gleiche Reinigungsergebnis zu erzielen.

Hochdruckreiniger: Ein Ausflug in die Mechanik

Dringt man tiefer in die Mechanik der Hochdruckreiniger ein, so wird diese nicht nur durch Druck und Wassermenge (Schwemmleistung), sondern auch durch den Spritzabstand sowie den Spritzwinkel definiert. Generell gilt der Merksatz: Für eine optimale Reinigungswirkung reicht hoher Druck alleine nicht aus. Eine entsprechende Wasserleistung ist zum Abtransport der Verschmutzungen ebenso entscheidend. Wie wirkt sich nun die Mechanik auf das Thema Hygiene aus? Hier sollten Anwender Vorsicht walten lassen, denn sowohl in geschlossenen Räumen als auch in Zeiten hoher Hygieneanforderungen sollte gelöster Schmutz nicht „verspritzen“. Die hierfür konzipierten Maschinen zeichnen sich neben einer sehr hohen Wasserleistung durch einen gemäßigten Arbeitsdruck aus, da für diese Art der Anwendung in der Regel keine außergewöhnlich hohe Ablösekraft benötigt wird.

Ein Blick auf Chemie und Temperatur

Um Viren, Bakterien und Keime noch wirkungsvoller von Oberflächen zu entfernen, ist der Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sehr zu empfehlen. Das Auftragen mithilfe von Schaumsprühern sorgt für optimale Oberflächenhaftung, wodurch die eingesetzte Chemie ihre Wirkung bestmöglich entfalten kann. Hohe Temperaturen unterstützen diesen positiven Effekt: Analog zur Beseitigung von Fetten und Ölen lassen sich hygienisch sensible Bereiche mit Temperaturen ab 60 Grad Celsius besonders wirksam reinigen.

Eine Untersuchung des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft (Studie Microsearch Laboratories 2008 zur Reinigung mit Dampf und Hitze) ergab, dass die Reinigung nur mit kaltem Wasser keinen Einfluss auf die Anzahl der Bakterien hatte, eine Erhöhung der Temperatur auf 60 Grad Celsius jedoch die Anzahl der Bakterienkolonien um 90 Prozent reduzierte. Bei 80 Grad Celsius wurden Kolonien um 97 Prozent reduziert und bei 155 Grad Celsius waren Bakterien und Keime aller Arten vollständig eliminiert.

Hitze kann auch zur Bekämpfung von Viren eingesetzt werden. Im Zuge dessen hat die National Health Commission of the People’s Republic of China laut „COVID-19 prevention and control Plan 4th edition“ herausgefunden, dass Coronaviren ab einer Temperatur von 56 Grad Celsius mit einer Rate von circa 10.000 Viruspartikeln pro 30 Minuten abgetötet werden könnten. Ein deutlicher Anstieg der Eliminationsraten lässt sich bei noch höheren Temperaturen verzeichnen. Im Heißwasser-Hochdrucksegment werden im Dampfbetrieb Temperaturen von bis zu

150 Grad Celsius erreicht. Somit eignen sich diese Geräte hervorragend zur effektiven Keimreduktion.

Ein Tipp für die Beschaffung: Anwender, die sich für diese Produktkategorie entscheiden, sollten der eingesetzten Wärmetauscher-Technologie ihre Aufmerksamkeit schenken. Hier bestehen die größten Unterschiede hinsichtlich Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Emissionen, Wartungsaufwand und Langlebigkeit. Hinzu kommen Sicherheitsaspekte wie beispielsweise die Flamm- und Abgastemperaturüberwachung. Im Hinblick auf die Abgasentwicklung ist der Einsatz von Heißwassergeräten im Außenbereich problemlos möglich. Wird ein kraftstoffbetriebener Hochdruckreiniger hingegen in geschlossenen Räumen in Betrieb genommen, müssen die Abgase über eine professionelle Kaminanlage nach außen geführt werden. Elektrisch beheizte Heißwasser-Hochdruckreiniger bieten hier attraktive Alternativen, sowohl in mobiler als auch in stationärer Ausführung.

Die einfache Kausalkette der Hochdruckreiniger

Vergleicht man die betriebswirtschaftlichen Effekte von Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreinigern, haben Heißwassergeräte nicht nur bei der Bekämpfung von Bakterien und Keimen die Nase vorn. Durch die höhere Reinigungswirkung von heißem Wasser lässt sich die benötigte Reinigungszeit gegenüber einer Hochdruckreinigung mit Kaltwasser durchschnittlich um 40 Prozent reduzieren, je nach Anwendung bzw. Art der Verschmutzung sogar noch deutlich mehr. Dieser enorme Effizienzgewinn geht mit einer ebenso signifikanten Verbrauchsreduktion bei den Ressourcen einher – sprich weniger Verbrauch von Wasser, Chemie und Strom sowie geringere Kosten für Arbeit und Service. Neben Einsparungen bei Reinigungs- und Arbeitskosten profitieren Unternehmen darüber hinaus von besseren Reinigungsergebnissen, schnellen Trocknungszeiten und – last but not least – dem effektiven Schutz von Oberflächen. ■

