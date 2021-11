Flexible Wärme auf Knopfdruck

Ronny Zwinscher, Geschäftsführer des Autocenters Altmittweida, berichtet über seine Erfahrungen mit der Puls-air-Heizung aus Österreich.

Mit seinen 28 Mitarbeitern ist Ronny Zwinscher, Geschäftsführer des Autocenters Altmittweida in Sachsen, Ansprechpartner für Reparaturen an Fahrzeugen aller Art. Beim Autocenter Altmittweida können Fahrzeuge nicht nur repariert, sondern auch gekauft werden.

Das Unternehmen ist Partner der Hersteller Citroen und Peugeot. Außerdem können auch Reisemobile gekauft und repariert werden. Das Autocenter Altmittweida bietet damit das „volle Programm“ rund um Auto und Reisemobil.

Wie wird im Winter geheizt?

Im Autocenter werden insgesamt drei zwischen 600 und 3.600 Kubikmeter große Räumlichkeiten mit den Heizgeräten des österreichischen Herstellers Puls-air beheizt. Die Geräte laufen mit Heizöl. Das erste Heizgerät wurde vor etwa fünf Jahren angeschafft, nachdem Geschäftsführer Zwinscher das Gerät auf einer Messe gesehen hatte: Schon bald wurden weitere Räumlichkeiten auf die Beheizung mit Puls-air umgestellt. Bis zum Kauf des ersten Puls-air-Geräts wurde die Filiale mit Fernwärme geheizt. Aufgrund der hohen Heizkosten wurde nur sparsam geheizt, enstprechend niedrig waren die Temperaturen. Mit dem Umbau entschied sich das Autocenter, eine neue, sparsame Heizung von Puls-air in Betrieb zu nehmen.

15 bis 16 Grad in 15 Minuten

Als großen Vorteil sieht Romny Zwinscher die schnelle Temperaturverteilung und Erwärmung. Er hat die Temperatur auf ca. 15 Grad eingestellt, die Temperatur wird in der neu gebauten 600 Kubikmeter großen Halle in nur 15 Minuten erreicht. „In einem anderen Raum haben wir eine Fußbodenheizung eingebaut“, berichtet Ronny Zwinscher. Speziell bei Wetterumschwüngen und häufigen Toröffnungen arbeitet diese allerdings relativ träge und unflexibel.“ Zwar arbeite eine Bodenheizung komplett geräuschlos, so Ronny Zwinscher, allerdings gewöhne man sich schnell an das Arbeitsgeräusch des Heizgeräts aus Österreich.

Mobil und genehmigungsfrei

Speziell beim Kauf seines dritten Puls-air Geräts war Ronny Zwinscher ein mobiler Einsatz sehr wichtig. Dies macht eine Beheizung sehr unkompliziert. Was noch hinzukommt: Das Puls-air-Heizgerät kann als mobile Heizung genehmigungsfrei betrieben werden. „Für mich ist das neben der Sparsamkeit der größte Vorteil der Heizung“, betont Zwinscher. Sein Fazit: „Das Puls-air-Heizgerät ist eine optimale Lösung für die sparsame und flexible Beheizung von größeren Hallen – einfach eine Geschichte, die für alles funktioniert“.