Felgenaufbereitungper Roboter

Mit dem WheelDoctor DDC rundet Cartec sein Program rund um die Felgenaufbereitung ab. Der Cou: Eine automatisierte Version des bewährten WheelDoctors vor sorgt für sichere Prozesse und die Einhaltung der vorgegebenen Toleranzen.

Wenn Robotik auf das Handwerk trifft, ist vor allem eines gegeben: technisch automatisierte Präzision und Perfektion. Die Cartec Autotechnik Fuchs GmbH möchte zukunftsweisende Technologien für das Handwerk nutzbar machen. Denn Werkstätten und Kunden können von den zunehmend automatisierten und digitalisierten Prozessen profitieren. Auf der Automechanika 2022 in Frankfurt hat das Unternehmen seine technischen Innovationen im Bereich der Felgenaufbereitung gezeigt.

Matte Felgen dank WheelBlower

Alufelgen werden immer teurer und sind mittlerweile das teuerste Schraubteil am Pkw. Sind die Felgen beschädigt, müssen diese vom Lackierer von Hand geschliffen werden. Besonders in Ecken und Kanten, wo kein Finger und Schleifpapier hinkommt, ist das mühsame und zeitintensive Arbeit. Oft stimmt das Ergebnis hinterher nicht mit der gewünschten Vorstellung überein. Mit dem bewährten WheelBlower können Alufelgen fachgerecht aufbereitet werden. Dafür eignet sich das Wirbelstrom-Rotationsverfahren im WheelBlower: In nur zwei bis drei Minuten mattiert das Gerät die Alufelgen mit höchster Präzision.

BigBoxBlower für große Bauteile

In Anlehnung an dieses Gerät wurde auch der BigBoxBlower entwickelt. Aufgrund seiner Größe eignet sich der BigBoxBlower zum Mattieren von größeren Bauteilen wie z. B. Stoßfängern, Motorhauben oder Heckklappen. Eine Entlastung für die Betriebe: „Geeignete Fachkräfte zu finden, ist eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre. Durch den BigBoxBlower schleift bei uns kein Mitarbeiter mehr von Hand, sondern kann gezielt für produktive Arbeiten eingesetzt werden“, berichtet Kevin Bürk, Geschäftsleitung Identica-Bürk.

Zeit und Manpower sparen

Seit 2020 gibt es den BigBoxBlower auf Wunsch auch mit einer cleveren Robotertechnik. Dazu kommt die speziell zum Mattieren entwickelte ARPP-Software zum Einsatz. Die Programmierung neuer Bauteilvarianten lässt sich so in nur wenigen Stunden umsetzen. Da häufig gleiche Bauteile zeitnah in derselben Qualität bearbeitet werden müssen, sind eine sehr hohe Prozesssicherheit sowie Reproduzierbarkeit der Lackiervorbereitung das A und O.

„Die Bauteile werden absolut ebenmäßig und präzise mattiert. Manuell ist das so gar nicht möglich“, bestätigt Uwe Walter, Betriebsleiter von Ritzi Lackiertechnik.

Neuheit auf der Automechanika

Auf der Automechanika 2022 in Frankfurt zeigte Cartec eine weitere Innovation: den WheelDoctor DDC. „Wir haben unser gesammeltes Know-how aus der Entwicklung des WheelBlower und des BigBoxBlower genutzt, um die erste automatisierte Felgeninstandsetzung nach dem TÜV-geprüften WheelDoctor-Verfahren zu ermöglichen“, berichtet Cartec-Geschäftsführer Daniel Fuchs.

Die Felge wird zentriert eingespannt, im Reparaturfall der Schaden per Laser vermessen und anschließend automatisiert per Roboter die errechnete Menge an Material abgenommen. Auch die ursprüngliche Perfilierung stellt das Gerät automatisch wieder her. Den Grad, wie grob oder fein die Felge vom Gerät bearbeitet werden soll, kann der Lackierer selbst auswählen. Hard- und Software wurden dazu neu entwickelt.

Die DDC-Software ersetzt dabei vollständig die manuelle Eingabe der Bearbeitungsparameter. Daniel Fuchs erklärt: „Alle Grenzwerte werden zu 100 Prozent eingehalten, Manipulation und Fehlbedienung sind ausgeschlossen.“ Cartec vermittelt so eindeutig die Botschaft: Handwerk und High Tech passen perfekt zusammen. am■

www.cartec-systems.de