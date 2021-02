Farbton als Key-Kompetenz

Wie läuft die Einführung der Reihe 100? Wir sprachen mit Tobias Brefeld, Direktor Autoreparaturlacke Deutschland.

Herr Brefeld, dass die Farbtöne „passen“, ist die Kernqualität einer Lackreihe. Welches Feedback erhalten Sie in dieser Hinsicht aus dem Markt, nachdem die Reihe 100 vor rund einem halben Jahr präsentiert worden ist?

Die Farbtongenauigkeit wird von unseren Kunden als sehr gut bewertet und die Palette an Farbtönen der Reihe 100 wächst schnell. Was uns besonders freut: Die Kunden nutzen auch intensiv die Leistungen aus unserem „Solve- 100“-Angebot, zum Beispiel den Farbtonschnelldienst. Eine wichtige Rolle spielt auch das offene und ehrliche Feedback, das wir von unseren langjährigen Glasurit-Kunden zur Reihe 100 erhalten – gerade beim Thema Farbton profitieren beide Seiten sehr von diesem Austausch.

Wo liegt denn derzeit die Stoßrichtung bei der Reihe 100: bei der Umstellung bestehender Kunden oder der Gewinnung neuer?

Sowohl als auch. Unsere Vertriebsmannschaft ist glücklich, mit der Reihe 100 eine „zweite Waffe“ in die Hand zu bekommen. Und das soll auch so bleiben. Die Reihe 90 bleibt die Reihe 90, denn man muss sehen: Wir haben in den Lackier- und Karosseriebetrieben eine riesige Bandbreite an Bedürfnissen. Eine zweite Premium-Lackreihe mit klarer Unterscheidung bietet hier ganz neue Lösungsmöglichkeiten.

Ganz wichtig für die Werkstätten ist, dass Nachhaltigkeit bei der Reihe 100 auch durch ganz klare Prozessvorteile untermauert wird. Tobias Brefeld

Was hat sich denn als Key-Argument bei der Einführung der Reihe 100 erwiesen? Die Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit ist in der Tat ein starkes Argument. Und die Reihe 100 ist mit einem VOC-Wert von 250 Gramm pro Liter das – vom TÜV bestätigt – derzeit grünste Lacksystem. Unsere Partner können sich hier nicht nur beim Endkunden profilieren, man muss auch sehen, dass Nachhaltigkeit bei vielen Autoherstellern ein ganz zentrales Thema darstellt, was sich natürlich auch auf deren Partnerwahl auswirkt. Ganz wichtig für die Werkstätten ist aber, dass Nachhaltigkeit bei der Reihe 100 auch durch ganz klare Prozessvorteile untermauert wird: zum Beispiel höhere Deckkraft, geringerer Materialeinsatz und weniger Energieverbrauch bei der Trocknung.

Nun fiel die Markteinführung der Reihe 100 durch die Coronapandemie in eine schwierige Zeit: Inwieweit hat Sie das beeinträchtigt?

Die Beschränkung der persönlichen Kontaktmöglichkeiten hat natürlich manche Pläne durchkreuzt. Auch wenn unsere Kunden und wir mittlerweile digital sehr gut aufgestellt sind, lässt sich das nicht komplett ausgleichen. Insgesamt sind wir aber beim Roll-out in der Spur und ich bin hochzufrieden darüber, was unser Team unter den gegebenen Umständen erreicht hat.

Herr Brefeld, vielen Dank für das Gespräch