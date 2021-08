Dünner Auftrag, dickes Plus

Mit der „Smart Bodyfiller“-Reihe bietet Ditoma eine neue Linie von selbstnivellierenden Leichtspachtelmassen.

Spachtelmassen werden tagtäglich in jedem Lackierbetrieb eingesetzt. Wenn von technischen Innovationen die Rede ist, geht es aber üblicherweise um andere Produkte und Prozesse. „Eigentlich schade“, bedauert Maximilian Heilig, „gerade in der Lackiervorbereitung kommt es auf schnelle und sichere Prozesse an, hier wird die Grundlage für eine perfekte Reparatur gelegt. Und die Mitarbeiter in diesem Bereich freuen sich, wenn es auch hier mal ein technisches Highlight gibt.“ Maximilian Heilig ist Anwendungstechniker bei Ditoma in Ludwigsburg. Und mit einer ganz neuen Spachtellinie namens „Smart Bodyfiller“ liefert das Unternehmen genau die innovativen Produkte, die er dabei im Auge hat. „Wir haben im Rahmen unserer

Eigenmarke Carfinish viele Lack- und Non-Paint-Produkte rund um den Lackierprozess am Start“, erläutert Heilig, „die neue Spachtellinie hebt sich aber durch zwei besondere Eigenschaften ab: Alle Produkte sind durch innovative Füllstoffe wie zum Beispiel Hohlglas-Partikel extrem leicht. Und die Materialien sind selbstnivellierend. Dadurch, dass sie im Vergleich zu konventionellen Spachtelmassen eher cremig bis beinahe dünnflüssig sind, setzen sie sich perfekt in Vertiefungen. Die Gefahr von Mikroporen und Lunkerstellen wird dadurch praktisch ausgeschlossen.“

Mehr und dünner

Für die Verarbeiter bedeutet dies, dass sie Spachtel in mehr und dünneren Schichten auftragen als gewohnt. „Wenn man sich da einmal umgestellt und ein bisschen Erfahrung gewonnen hat, überwiegen ganz klar die Vorteile“, ist Maximilian Heilig überzeugt. „Denn durch die guten Trocknungs- und Schleifeigenschaften wird insgesamt viel Zeit und Material eingespart.“

Heilig selbst hat bereits langjährige Erfahrung mit selbstnivellierenden Spachtelmassen, da Ditoma mehrere Jahre ähnliche Materialien von einem US-Hersteller bezogen hat. Als die

Geschäftsbeziehung zu Ende ging, war klar, dass man diese Produktkategorie weiterhin anbieten wollte. So suchte sich Ditoma neue Lieferanten von Vor- und Endprodukten und stellte so die „Smart Bodyfiller“-Produktlinie auf. „Ein großer Vorteil ist heute, dass wir alle Materialien aus Europa beziehen“, betont Heilig. „Und konfektioniert wird sogar gleich um die Ecke. Der Vorteil: Hohe Liefersicherheit, innovative, zweckgemäße Gebinde für die Materialien, ein extrem wettbewerbsfähiger Preis und ein Sortiment, das genau auf die Bedürfnisse hierzulande zugeschnitten ist.“ mr■

