Die effektivste Heizmethode

Die Scuderia GT in Irschenberg setzt bei der Werkstattheizung auf Heizgeräte von Puls-air.

Immer schon war Thomas Gerhofer begeistert vom Motorsport und von schnellen schönen Autos. Bevor er sein jetziges Unternehmen Scuderia GT am Irschenberg gründete, war Gerhofer bei vielen Rennen als Mechaniker mit dabei und konnte sich dadurch viel Erfahrung und Know-how im Rennwagenbereich holen. Vor 15 Jahren gründete er einen Service-Betrieb für Autos wie Ferrari und Maserati. Neben Service und Reparaturarbeiten bietet die Scuderia GT auch ein mehrstöckiges Parkhaus, in dem Kunden ihre Autos über den Winter sicher einlagern können. Im Frühjahr werden die Sportwagen dann nach einem frischen Service abgeholt oder teilweise auch persönlich geliefert. Stichwort Winter und Service. Natürlich werden alle Autos über den Winter auf Vordermann gebracht und somit ist eine perfekte Temperatur bzw. ein gutes Arbeitsklima sehr wichtig – und dafür benötigt es ein geeignetes Heizgerät bzw. eine geeignete Werkstattheizung.

Deckengebläse nicht effektiv

Zum Thema Werkstattheizung erzählt Gerhofer: „Wir haben anfänglich probiert, unsere doch relativ neue und gut isolierte 2500 Kubikmeter große Werkstatt mit Deckengebläsen warm zu bekommen. Leider haben diese Geräte sehr viel Lärm erzeugt und die Wärme sammelte sich immer oben an der Decke und nicht dort, wo wir arbeiten. Uns war also bewusst, dass wir auf eine andere Heizmethode umsteigen mussten und wir begaben uns auf die Suche nach einer Alternative!. Die erste Alternative war eine ölbetriebene Werkstattheizung eines Herstellers, der viele verschiedene Heizprodukte vertreibt. Leider war der Installationsaufwand für dieses Gerät sehr hoch und es nahm uns relativ viel Platz weg. Noch dazu war es noch lauter als die Deckengebläse und richtig warm wurde unsere Werkstatt auch nicht.“

Kompakt und leistungsstark

„Leider haben wir erst mit der dritten Heizung das Maß aller Dinge für uns gefunden. Ein Heizgerät von Puls-air! Die Firma Puls-air hat ein übersichtliches Sortiment mit drei Modellen. Alle Modelle sind sehr klein und kompakt, weshalb wir anfänglich etwas skeptisch waren, ob das knapp einen Kubikmeter kleine Gerät unsere ca 2500m³ große Werkstätte beheizen könnte. Die Skepsis war jedoch nach dem ersten Tag vorbei“, so Gerhofer. „Den Puls-air-Warmlufterzeuger in Betrieb zu nehmen ist sehr simpel“, erklärt Gerhofer. „Strom anschließen, auftanken und das 35 mm- Abgasrohr ins Freie leiten. Die Heizung läuft am Morgen und am Nachmittag jeweils ein bis zwei Stunden und erzeugt eine eingestellte Arbeitstemperatur von 18 bis 19 °C. Wir sparen uns rund drei viertel der vorigen Heizkosten und können dieses Heizgerät an alle Werkstätten, Handwerksbetriebe oder Hallenbesitzer weiterempfehlen, die eine effiziente, leise und qualitativ hochwertige Werkstattheizung suchen.“

Durch die Heizkostenersparnisse von Puls-air sinken nicht nur die Kosten. Es sinkt auch die CO2-Belastung für die Umwelt, was in der heutigen Zeit ein sehr wichtiger Punkt ist. Puls-air hilft so seit 25 Jahren dabei, CO2 zu sparen und die Belastung für unsere Umwelt zu minimieren. Auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist – wenn jeder eine Kleinigkeit für den Umweltschutz macht, entsteht in Summe ein großer Effekt.

www.pulsair.net Ein Interview mit ausführlichen Anwenderinformationen zum Thema Puls air finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=XSuX5Qshyzk

16. Dezember 2019