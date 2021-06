Hagienisches Lack-Additiv: Schutz vor Bakterien und Viren

Ein von Lechler Coatings entwickeltes Additiv sorgt für Schutz vor Bakterien auf Oberflächen.

Unter dem Einfluss von Covid 19 rücken die hygienische Eigenschaften von Oberflächen immer mehr in den Fokus. Die Reduzierung von Bakterien auf Oberflächen ist dabei eine besonders wichtige Komponente. Lackhersteller Lechler präsentiert nun mit SILVER-GUARD ein Additiv auf Basis der Silberionentechnologie, das in alle lösemittelhaltigen und wasserbasierten Binder von Lechler beim Anmischen hinzugefügt werden kann. Der nach dem Lackierprozess entstehende Lackfilm bietet im getrockneten Zustand eine langanhaltende Resistenz gegen Bakterienstämme, wie Escherichia, Coli und Staphylococcus-Aureus. Die Silberionen werden fest in den Lackfilm eingebettet und behalten ihre Wirkung, solange die Lackoberfläche nicht beschädigt wird. Auch Reinigungsmittel sowie technische Eigenschaften der Lackoberflächen und spezifische Qualitäten beeinträchtigen oder reduzieren die Wirkung nicht.

Vielseitig anwendbar

Die SILVER-GUARD-Additive 09400 SB (für lösemittelbasierte Systeme) und 09402 WB (für wasserbasierte Systeme) können in Verbindung mit den Bindern von Lechsys, Lechsys Effect, Lechsys Hydro und in Klarlacken verwendet werden.

Anwendungsgebiete sind:

Stark frequentierte Umgebungen: Kliniken, Arztpraxen, Bahnhöfe, Flughäfen, Theater, Fitnessstudios, Konzerthallen, Einkaufzentren,

öffentliche Toiletten, Kinos, Freizeitparks, Restaurants, Hotels, Banken & Bankschalter, Schwimmbäder, Wellnessbereiche sowie öffentliche Verkehrsmittel,

architektonische-Elemente: Geländer, Zäune, Empfangstresen,

Lackoberflächen im allgemeinen Industriegeschäft: Automotive, Car-sharing, Sportindustrie, Modeindustrie, Schreibwaren und Gegenstände des täglichen Bedarfs mit hohem Risiko für Bakterienwucherung.

Das Additiv wird dem gewünschten Basisprodukt sorgfältig untergemischt und homogenisiert. Die Vorbereitung und Applikation der Produkte nach dem Additivzusatz erfolgt entsprechend den jeweiligen technischen Merkblättern der Lacksysteme. mr■

