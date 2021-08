Aus der Ferne naht die Lösung

Mit macsRemote Services können Techniker in der Hella Gutmann-Zentrale Probleme am Kundenfahrzeug lösen.

In vielen freien Lackier- und Karosseriebetrieben gehört ein Diagnosegerät zum Standard. Aber auch Werkstätten mit bester Multimarkenausstattung und gutem Know-how stellt die Elektronik immer wieder vor Grenzen. Zum Beispiel, wenn ein brandneuer Golf 8 auf den Hof rollt. Aus technischen Gründen kann ein neues Fahrzeugmodell erst mit bis zu einem Jahr zeitlichem Verzug in die Software der markenübergreifenden Diagnosegeräte aufgenommen werden. Bis dahin kann der freie Betrieb Aufträge zwar annehmen, aber nicht alle Leistungen vollständig aus eigener Hand erbringen. Oft wird dann eine benachbarte Vertragswerkstatt angefahren. Allerdings zieht das zusätzliche Kosten, Zeitaufwand für die Fahrzeugverbringung nach sich. Und schöner wäre es natürlich, aus eigener Kompetenz Probleme mit den eigenen Aufträgen zu beheben. Die Alternative: umständlich in den entsprechenden OE-Portalen recherchieren – etwa, wenn für das Freischalten einer ersetzten Fahrzeugkomponente oder Zusatzfunktion ein auf die Fahrzeugidentitätsnummer (VIN) bezogener Code des Fahrzeugherstellers benötigt wird.

Elegante Lösung

All dies lässt sich im digitalen Zeitalter eleganter lösen: mit der neuen Dienstleistung macsRemote-Services von Hella Gutmann. Aus der Ferne – also „remote“ – kann ein Techniker in der Hella Gutmann-Zentrale bestimmte Maßnahmen am Kundenfahrzeug in der Werkstatt vornehmen. Diese Remote-Dienstleistung stellt Hella Gutmann auf Wunsch jeder interessierten Werkstatt zur Verfügung. Sie ist nicht einmal an die Nutzung eines mega macs-Diagnosegeräts gebunden. Benötigt werden lediglich ein internetfähiges Smartphone oder Tablet für den Chat der beiden Techniker, das Produkt „macsRemote-VCI“ für den Anschluss an die OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs und dessen LAN-/WLAN-Anbindung an das Werkstatt-Internet für die eigentliche Remote-Aktion.

Zu den angebotenen Leistungen gehören beispielsweise:

Codierungen von Anhängerkupplung, Scheinwerfer, Getriebesteuergerät und Tempomat, Programmierung von Schlüsselfernbedienungen,

Rückstellung AdBlue-Warnung und

Eintrag in digitale OE-Servicehefte, so ein CSC-Tool von Hella Gutmann vor Ort vorhanden ist.

ADAS-Kalibrierungen (wenn ein CSC-Tool von Hella Gutmann vor Ort vorhanden ist).

Pay per use

Die Remote-Leistungen erfolgen lizenz-unabhängig und werden einzeln online beauftragt und abgerechnet – „pay per use“. Eine Auflistung der fahrzeugspezifischen Dienstleistungen zu Fixkosten unter www.hella-gutmann.com/de/macsremoteservices-info/ gewähren der Werkstatt Planungssicherheit.

Rein theoretisch könnten sie somit ein Diagnosegerät ersetzen. Allerdings entspricht das weder der Praxis in den Werkstätten noch ist es im Sinne der „Erfinder“. „Mit macsRemote-Service wollen wir ausdrücklich keine Standard-Diagnose on demand anbieten, denn für diese Aufgabe stellen wir schließlich hervorragende Diagnosegeräte wie unsere mega macs her. Vielmehr möchten wir mit unserem Angebot für Spezialdienstleistungen dort anknüpfen, wo Werkstätten ans Ende ihrer Möglichkeiten geraten. Im Wesentlichen, weil ihnen aus unterschiedlichen Gründen Daten oder Zugangsberechtigungen fehlen“, sagt Oliver Dahmen, Projektleiter Remote Services. „Wir bei Hella Gutmann beziehen unser Know-how und unsere Daten über unterschiedliche Quellen – natürlich ganz legal von den Herstellern selbst. An diesem Vorsprung wollen wir freie Werkstätten teilhaben lassen und den

freien Markt stärken.“ mr■

www.hella-gutmann.com