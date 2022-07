Service mit Zukunft

Eine modernes Achsvermessungsgerät wird auch im K&L-Betrieb immer wichtiger. Nicht nur, um Schäden am Fahrwerk zu erkennen und zu beheben, sondern auch, um Fahrerassistenzsysteme zu kalibrieren.

Spur, Sturz, Nachlauf – die korrekte Einstellung der Fahrachse ist nicht nur ein Sicherheitsfaktor. Abweichungen von den Herstellervorgaben führen auch zu erhöhtem Reifenverschleiß und Spritverbrauch. Nicht nur durch offensichtliche Unfälle wird die Fahrgeometrie beeinträchtigt, auch harmlos scheinende Bordsteinrempler können zu Schäden am Fahrwerk führen, die oft unbemerkt bleiben. „Ungefähr die Hälfte aller Fahrzeuge sind nicht so eingestellt, wie sie ab Werk eingestellt werden“, weiß

Marco Kempin, Geschäftsführer der Hunter Deutschland GmbH. Die Achsvermessung ist also im Grunde für jede Werkstatt interessant, die sich mit Fahrzeuginstandsetzung beschäftigt.“ Ein weiteres Argument kommt hinzu: Das Angebot an Fahrerassistenzsystemen FAS steigt rasant. Und immer mehr FAS werden vom Extra zum gesetzlich vorgeschriebenen Feature. „Viele Fahrerassistenzsysteme beziehen sich auf die Geofahrachse“, erklärte Marco Kempin. Um Sensoren zu kalibrieren, die Bezug auf diese Geofahrachse nehmen, muss ich die entsprechenden Werte kennen und bei Bedarf justieren.“

Hunter ist Spezialist für Achsmesssysteme, die herstellerübergreifende Messungen erlauben. Ein solches, das Hunter Hawkeye Elite, ist bei der Unfallreparaturbetrieb Keller GmbH in Rutesheim, einem Karosserie- und Lackierbetrieb mit 14 Mitarbeitern, seit rund einem Jahr im Einsatz. Wir sprachen mit Geschäftsführer Herbert Keller, Martin Knapp, Karosseriebaumeister bei der Firma Keller, Marco Kempin und Bernd Kopp, bei Hunter Deutschland Verkaufsleiter Süd/Südwest.

Herr Keller, Herr Knapp, was war der Grund, warum Sie sich vor etwa einem Jahr für die Anschaffung eines Achsmessgeräts entschieden haben?

Herbert Keller: Wir haben vor rund einem Jahr unsere Karosseriehalle umgebaut und modernisiert und wollten uns dabei unabhängig machen von externen Werkstätten. Vorher haben wir wie viele freie Werkstätten Fahrzeuge zur Vermessung zu entsprechenden Vertragswerkstätten gebracht. Das war aber nicht nur umständlich und zeitaufwendig, wir hatten öfters auch mit Reklamationen zu kämpfen. Daher war unsere Devise: Kein Auto verlässt mehr unsere Werkstatt. Und dafür braucht es ein Achsmessgerät.

Martin Knapp: Es kommt dazu, dass sich die Zahl der Achsvermessungen bei uns deutlich erhöht hat. Für die Kalibrierung vieler Fahrerassistenzsysteme brauche ich die Werte der geometrischen Fahrachse. Auch die Ausrichtung der Targets für die FAS-Kalibrierung muss ultrapräzise sein. Ohne technische Unterstützung ist das ein extremes Gefummel. Wir nutzen daher die Technik von der Achsmessung auch für die Ausrichtung der Target-Wand.

Welche Anforderung muss ein Achsmessgerät für Sie als freie Werkstatt erfüllen?

Herbert Keller: Es sollte natürlich präzise Messungen liefern und einfach zu bedienen sein. Wichtig für uns ist auch, dass Daten aller Hersteller zu Verfügung gestellt werden, sowohl technische und Messdaten als auch Informationen zum jeweiligen Vorgehen. Auch diese Informationen sollten möglichst komplett, aber einfach und mit Bildern hinterlegt sein. All dies war beim Hunter-Messgerät der Fall.

Wie gut lässt sich denn die Achsvermessung als Service verkaufen? Und vermessen Sie hereinkommende Schäden routinemäßig?

Martin Knapp: Nein, wenn wir ein entsprechendes Schadensbild, also Hinweise auf eine Unregelmäßigkeit haben, nehmen wir eine Messung vor. Pauschal zu vermessen, würde uns niemand bezahlen. Natürlich machen wir Kunden aber auch unabhängig vom jeweiligen Schaden darauf aufmerksam, wenn es Hinweise auf Fehler an der Achsgeometrie gibt, zum Beispiel, wenn die Reifen einseitig abgefahren sind.

Bernd Kopp: In dieser Hinsicht gibt es unterschiedliche Optionen. Mit „Quick Check“ verfügen wir über einen Modus, mit dem sehr schnell und einfach, in nicht viel mehr als einer Minute, eine Auswertung der Geometrie erstellt und ausgedruckt wird, weniger detailliert, aber ebenso präzise. Es gibt Anwender, die diesen Service gratis erbringen, um dann gegebenenfalls die Ausrichtung in Rechnung zu stellen. Die „Trefferquote“ ist dabei hoch, denn rund 50 Prozent der Fahrzeuge sind nicht korrekt eingestellt.

Ist die Achsvermessung inklusive -einstellung eine gut honorierte Leistung? Stimmen die Arbeitswerte?

Martin Knapp: Das hängt bei der Einstellung ein wenig vom Fahrzeugzustand ab. Wenn die Spurstange zum Beispiel gut läuft, geht es schnell, wenn alles eingerostet ist und festsitzt, kommt man an Grenzen. Wir sehen die Achsvermessung aber nicht in erster Linie als zusätzlichen Service, sondern als einen, der für unser ganz normales Geschäft, vom Scheibenaustausch bis zur Stoßfängerreparatur, immer notwendiger wird.

Marco Kempin: Man muss hier auch sehen, wohin der Trend im Kfz-Service geht. Durch die Elektrifizierung der Fahrzeuge fallen viele Serviceleistungen weg. Das Thema Räder und Reifen wird aber an Bedeutung gewinnen, allein schon durch das hohe Gewicht und die hohen Drehmomente der Fahrzeuge. Die Achsvermessung ist so gesehen der Ölwechsel von morgen. mr■

www.hunter.com/de

