Die SmarV – was gibt es zu sehen?

Smart Reparieren bedeutet effizient arbeiten: Nexa Autocolor zeigt, wie mit dem Process Manager Arbeitsabläufe im Betrieb verbessert und Effizienz erhöht werden.

Erleben Sie. wie mit Easy Store effektives Lagermanagement funktioniert. Ein Video zeigt anschaulich, wie das bei Thedens in Düsseldorf klappt. Außerdem am Nexa-Stand zu sehen: Wie Sie mit UV-Technologie zu sicherer, schneller und preiswerter Reparatur gelangen.

Einen kleinen Ausblick in die Zukunft gibt es auch: Da wartet ab Oktober der Superschnelle 2K HS Express Plus Klarlack.

Am Anest Iwata Stand können Interessierte sich mit dem breiten Spektrum der Anest Iwata-Produkte vertraut machen – der Komplette Katalog Fahrzeuglackierung steht zur Verfügung.

Erfahren Sie alles über die beiden Spezialisten für kleine und kleinste Reparaturen von Anest Iwata: Die W-300 WB und die LPH-80. Beide Pistolen gibt es übrigens zu gewinnen, wenn Sie an der Wahl „Ihrer“ Produktinnovation der SmarV teilnehmen.

Der Messestand von PPG steht ganz im Zeichen des revolutionären Mischsystems MoonWalk. In Videos und Demonstrationen wird gezeigt, wie MoonWalk funktioniert und wie Sie selbst zum MoonWalker werden. Smart-Repair-Lösungen wie UV-Materialien inklusive entsprechender Marketing-Paketen bilden einen zweiten Schwerpunkt. Und zu gewinnen gibt es am PPG-Stand auch etwas: Eintrittskarten für die Classic Days 2021!

Motip Dupli präsentiert unter anderem das Colormatic-Scheinwerfer-Klarsischt Set: Im Video wird gezeigt, wie matte, vergilbte oder verkratzter Scheinwerfer wieder auf Vordermann gebracht werden können. Was macht Profi-Spraydose eigentlich zum Profi-Arbeitsgerät? Entscheidende Rolle spielt der Sprühkopf. Im Video erleben Sie, wie der Flexijet-Sprühkopf funktioniert – und wie vielseitig sich damit arbeiten lässt.

Lernen Sie das komplette Colormatic-Sortiment kennen und erfahren Sie, wie die 2K-Technologie in der Sprühdose funktioniert.

SprayMax liefert einen Überblick über Innovative Spraydosen-Technologie.

Dabei haben Sie die Chance, eine Weltneuheit im Video zu erleben: Eine komplette Lackreparatur, bei der Mit Ausnahme des Basislacks ausschließlich UV-Spraydosenlacke zum Einsatz kommen.

Außerdem liefert SprayMax wichtige Hintergrundinformationen: Zum Beispiel einen Kostenvergleich Spraydose-Lackierpistole. Oder Tipps, wie ein gesetzeskonformer Spotrepair-Arbeitsplatz auszusehen hat.

Die Stuttgarter Schule für Farbe und Gestaltung präsentiert Ihre Ausbildungsgänge und zeigt dabei, was Fahrzeuglackiererausbildung, ob Azubi oder Meister, in Stuttgart ausmacht.

Mit FINIXA präsentiert sich ein echter Allrounder auch im Bereich der Kleinschadenreparatur. Ob Mini-Lackierpistole, Mini-Schleifer, bestückt mit 75-mm- Sharp White-Scheiben, oder UV-Spachtel. In anschaulichen Videos wird demonstriert, wie Smart-Repair mit FINIXA-Werkzeugen und -Produkten funktioniert.

Die Wurzeln von CARBON liegen in der lackschadenfreien Ausbeultechnik. Heute steht der Name CARBON nicht mehr für Kleinschadenreparatur, sondern ist Benchmark für effiziente und nachhaltige Karosseriereparatur. Im Video lernen Sie das brandneue CBR-System kennen – und wie ganz konkret realer Schwellerschaden mit dem Carbon Body Repair-System instandgesetzt wird.

Ein optisches Highlight, das Sie nicht verpassen dürfen, ist ein interaktiver 3D-Rundgang durch das CARBON-Schulungszentrum

Mit REP2GO präsentiert sich ein komplett neues Smart-Repair-Konzept. Karsten Stöcker, Business Development Manager bei Axalta erklärt, wie das Smart-Repair Franchisesystem funktioniert. Lernen Sie das Konzept kennen und erfahren Sie aus erster Hand, wie REP2GO seine Partner beim Thema Smart-Repair unterstützt.

KMWE M. Köberlein stellt mit der CLAIR 5000 eine mobile Absauglösung für die Kleinschadenreparatur vor. In mehreren Videos erfahren Sie, wie das gerät funktioniert und wie es in der Werkstatt eingesetzt wird. Außerdem zu sehen sind Geräte zur Karosseriebearbeitung sowie Hebebühnen von FI.TIM.

Eine echte Premiere gibt es am SATA-Stand zu sehen: Das brandneue Sondermodell „BIONIC“, außerdem alles, was moderne Applikationstechnik ausmacht – vom kompletten Pistolenprogramm über die Filtertechnik bis hin zum neuen, knickbaren RPS-Bechersystem. Alles multimedial und interaktiv – mit Bildern, Texten und Videos.

Mit CARVICE Smart-Repair Solutions präsentiert sich ein echter Kleinschaden-Spezialist. Ein Schwerpunkt liegt auf der Instandsetzung von Alufelgen. Spektakulär ist das Video zur Reparatur von glanzgedrehten Felgen mit der CNC-Technik. Außerdem im bewegten Bild zu sehen: Ein Gerät zur vollautomatischen Felgenreinigung. Und der Wheelblaster zum mikrofeinen Schleifen und vorbereiten von Teilen – nicht nur Felgen – vor der Lackierung.