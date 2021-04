ProcessManager von PPG bringt echtes Effizienzplus

Mit der optimalen Planung nutzt der Karosserie- und Lackierbetrieb seine Ressourcen bestmöglich – und arbeitet so nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch nachhaltiger. Das digitale Tool „ProcessManager“ von PPG unterstützt dabei effektiv – und ist ein echter Held für das durchdachte Unternehmensmanagement.

Die Instandsetzungsprozesse ideal durchgeplant von der Schadenannahme bis zur Rückgabe des verunfallten Wagens an den Kunden, die betrieblichen Ressourcen optimal eingesetzt, über Verbräuche, Kosten und Auslastung jederzeit informiert und die Kundenzufriedenheit halten – ein solch perfektes Betriebsmanagement wünscht sich jeder Unternehmer. „Im Werkstattalltag ist es aber mehr als problematisch, stets alles im Blick zu behalten, vor allem, wenn es schnell gehen muss – und das ist in den Karosserie- und Lackierbetrieben die Regel“, sagt Thomas Grebe, Produktmanager PPG. Weil das Team des Lackherstellers ganz genau weiß, wie es um die Anforderungen und Bedürfnisse seiner Partnerbetriebe bestellt ist, hat PPG in Hilden eine clevere und hochmoderne digitale Unterstützung für das perfekte Unternehmensmanagement entwickelt: die Software ProcessManager – und die erfreut nicht nur Betriebsinhaber und Führungsverantwortliche, sondern auch Natur und Klima.

Digitale Kapazitätsplanung, live und über alle Werkstattbereiche hinweg

Denn einmal in die Prozesse des Karosserie- und Lackierbetriebes integriert, sorgt ProcessManager über den kompletten Instandsetzungsprozess hinweg für die optimale Nutzung der betrieblichen Ressourcen und erhöht neben der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens auch dessen Umweltfreundlichkeit: Schon bei der Schadenannahme werden der zeitliche Aufwand der Instandsetzung sowie die erforderlichen Ressourcen abgeschätzt und der neue Auftrag in die aktuelle Projektplanung integriert. So zeigt die Softwarelösung etwa an, welche Aufträge sich auf welchem Bearbeitungsstand befinden, welche Arbeiten noch anstehen, von welchem Mitarbeiter diese wann durchgeführt werden und zu welchem Zeitpunkt die Rückgabe an den Kunden stattfinden kann. Das sorgt für eine konstantere Auslastung, minimiert Wegeleistungen für Kunden und Betrieb gleichermaßen und entlastet so die Umwelt.

„Beendete, aktuelle und nächste Prozessschritte einsehen, per Knopfdruck den anstehenden Prozessschritt jedes Auftrages starten, den Zeitaufwand abrufen, die Ersatzteilbestellung oder den Status der Farbtonbestimmung abrufen, abfragen, ob benötigtes Apllikationsmaterial schon ausgemischt und einsatzbereit ist – über eine digitale Auftragskarte ist jeder Mitarbeiter per Smartphone, Tablet und Werkstattbildschirm jederzeit optimal über jeden Auftrag informiert“, erklärt Thomas Grebe weitere Feinheiten des smarten Tools. „Warte- und Leerlaufzeiten, fehlender Informationsfluss, Rückfragen und Unklarheiten gehören damit der Vergangenheit an, ebenso Verzögerungen, weil Ersatzteile falsch bestellt wurden, fehlen oder Applikationsmaterial noch nicht einsatzbereit ist.“

Weniger Material aufwenden, weil mögliche Fehlerquellen minimiert werden, das ist positiv, auch mit Blick auf den Aspekt der Ressourcenschonung. Ebenso minimiert: Papierverbrauch und Druckernutzung. Denn weil ProcessManager digital arbeitet, spart der Betrieb Papier und senkt den Druckereinsatz – das reduziert zum einen die Betriebskosten und steigert zum anderen die Nachhaltigkeitsquote der Werkstatt. Arbeitszeiten per Papier erfassen? Nein, danke. Mit ProcessManager geben Mitarbeiter ihre Prozesszeiten per Knopfdruck einfach und rasch in ein Zeiterfassungssystem ein. Wegezeiten und Zeitverluste, weil Rückfragen zum Auftrag bestehen? Entfallen, da alle am Projekt Beteiligten per Software jederzeit miteinander kommunizieren können. Und da ProcessManager rund um die Uhr alle Materialverbräuche anzeigen kann, werden so auch das Bestell- und Lagersystem nachhaltiger: optimale Materialbestellungen, weniger Lieferwege, weniger Lagerfläche – mehr Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz. Thomas Grebe: „ProcessManager verwaltet betriebliche Ressourcen optimal und unterstützt unsere Partnerbetriebe spürbar beim bestmöglichen Unternehmensmanagement – positive Effekte für Natur und Klima inklusive!“