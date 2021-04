easyStore von PPG bringt ein Plus an Nachhaltigkeit

Webbasiert, vollautomatisch und nachhaltig – das ausgefeilte Lagermanagement-System easyStore von PPG perfektioniert die Lagerhaltung im Karosserie- und Lackierbetrieb, echter Mehrwert für Wirtschaftlichkeit und Umwelt inklusive.

Zeitverluste und Überbestände ade, stattdessen immer der perfekte Materialbestand im Lager, mehr Zeit, weniger Lieferwege, minus Abfall – das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist es aber, denn easyStore hat’s einfach drauf: Wenn die Werkstatt brummt und es Schlag auf Schlag gehen muss, behält das webbasierte Lagermanagement-System jederzeit den Überblick über die aktuelle Lagersituation und sorgt dafür, dass der Lagerbestand optimal ist und die Arbeitsprozesse rundlaufen.

Um das sicher umzusetzen, erfasst easyStore bei der – denkbar einfachen – Integration in die Unternehmensabläufe per Scan der Gebinde-Barcodes einmal den aktuellen Lagerbestand. Jeder Materialein- und -ausgang wird ab sofort ebenfalls per Barcode-Scan erfasst. Selbstverständlich ist das clevere System dazu mit einer einfachen und übersichtlichen Menüführung versehen sowie leicht zu bedienen. Werden ab diesem Zeitpunkt vorab festgelegte Mindestmaterialmengen erreicht, bestellt easyStore das entsprechende Material automatisch nach. Klar, dass die Bestellmengen dabei jederzeit mühelos an den aktuellen Bedarf angepasst werden können. Leerlauf, weil Material fehlt, sowie Überbestände, die Kosten verursachen, gibt es mit easyStore nicht mehr. Den Bestand kontinuierlich im Auge behalten, zeitlich sowie mengenmäßig passend nachbestellen, Rückfragen, all diese zeitintensiven Aufgaben entfallen – Fehlerquellen bei der Bestellung übrigens ebenfalls. Stattdessen erfreuen optimierte Arbeitsabläufe und neue Zeitfenster, steigt so die Wirtschaftlichkeit des Betriebes.

Gleichzeitig verkleinert easyStore den ökologischen Fußabdruck der Werkstatt: Lieferungen werden mit dem System effizienter, was weniger Wege und mehr Nachhaltigkeit mit sich bringt. Weil easyStore das Lager optimal verwaltet, minimiert sich die Materialmenge, was wiederum die Lagerfläche reduziert. So arbeitet der Karosserie- und Lackierbetrieb ressourcenschonender, denn er senkt seinen Flächen- und Energieverbrauch – und die Bestell- und Lagerhaltungskosten gleich mit. Das ist aber noch nicht alles: Darüber hinaus entsteht weniger Abfall, da zu viel bestelltes, ungenutztes und/oder nicht mehr brauchbares Material gar nicht erst anfällt. Und möchten Unternehmer oder Führungsverantwortliche dann doch einen Überblick über den aktuellen Lagerbestand haben, liefert easyStore diesen sowie alle Materialein- und -ausgänge einfach und schnell per Knopfdruck in Echtzeit – per Monitor geprüft, spart der Betrieb dann zusätzlich auch noch Druckermaterial, Papier und Stromkosten. So einfach kann Ressourcenschonung sein.