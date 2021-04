PPG und CARTEC sorgen für ressourcenschonenden Schleifprozess

Jede Menge Schleifpapier, reichlich Zeit, Lagerhaltung und Kosten: Schleifen gehört zum Instandsetzungsprozess, benötigt aber sehr viele Ressourcen. Lackhersteller PPG bringt mehr Nachhaltigkeit und Effizienz in den Schleifprozess – und setzt dazu auf den innovativen BigBoxBlower des Technologieentwicklers CARTEC Autotechnik Fuchs GmbH.

Essenziell für die perfekte Instandsetzung, jedoch kostenintensiv und wenig ressourcen-schonend: der Schleifprozess. „Der optimale Schliff benötigt einen hohen Zeit- und einen noch höheren Materialeinsatz“, erklärt Thomas Grebe, Produktmanager PPG. „Zudem können hier leicht Fehler entstehen, die sowohl Zeit- als auch Materialverbrauch zusätzlich steigern. Das treibt nicht nur die Betriebskosten in die Höhe, sondern wirkt sich auch negativ auf den ökologischen Fußabdruck des Karosserie- und Lackierbetrieb aus – bis jetzt!“

Denn mit dem Technologieentwickler CARTEC Autotechnik Fuchs GmbH hat PPG einen Kooperationspartner gewonnen, der den Schleifvorgang zugleich deutlich ökonomischer und ökologischer macht. Dazu hat das innovative Unternehmen aus Plüderhausen, Baden-Württemberg, den BigBoxBlower entwickelt, ein einzigartiges Verfahren, bei dem Oberflächen sanft mattiert statt geschliffen werden: Durch ein ausgeklügeltes Wirbelstrom-Rotationsverfahren rauen mikrofeine Mattierungspartikel Oberflächen sehr ebenmäßig und ganz fein an, je nach Entfernung zum Objekt im Rahmen eines Exzenterschliffs zwischen P400 und P1500. Per Absaugung wird das dabei eingesetzte Mattierungssubstrat wiederholt in den Prozesskreislauf eingebracht, sodass die Nachhaltigkeit des Prozesses erhöht ist. Ein vollautomatischer Filter sorgt dabei dafür, dass nur fehlerfreies Substrat seinen Weg in den Prozesskreislauf findet: Sind die Mattierungspartikel nach mehreren Umläufen zu fein, um die geforderte Rautiefe zu erwirken, werden sie ausgegeben.

Das Resultat der Arbeit mit dem BigBoxBlower: eine ebenmäßig mattierte Oberfläche, auf der Lackmaterialien besser haften, sowie ein erhöhter Korrosionsschutz – und das konturungebunden und auch an schwer zugänglichen Stellen. Ungeschliffene Lackstellen oder Schleifriefen gibt es hier nicht. „So spart die Werkstatt zum einen Schleifmaterialien, zum anderen zusätzliche Werkstoffe für die Behebung von Fehlstelle. Zusätzlich werden Lagerflächen und Lagerkosten minimiert. Der Schleifprozess erhält so ein echtes Upgrade in Sachen Nachhaltigkeit“, sagt Thomas Grebe. Übrigens optimiert BigBoxBlower die Mitarbeiterplanung gleich mit: Weil lediglich ein Mitarbeiter mit dem Arbeitsschritt Schleifen beschäftigt ist, setzt das kluge Gerät Arbeitskapazitäten frei. Und weil die Prozesszeiten beim Schleifen sinken – bei der Bearbeitung eines Stoßfängers etwa von 40 auf 5 Minuten –, erhöht sich die Effizienz dieses Arbeitsschrittes zusätzlich. Thomas Grebe: „Mit dem BigBoxBlower gehören manuelles und mechanisches Schleifen zum alten Eisen – und unsere Partnerbetriebe machen einen weiteren Schritt nach vorn in Sachen Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein!“

