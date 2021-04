MoonWalk von PPG punktet ökonomisch und ökologisch

Zeit sparen, Kosten senken und der Umwelt etwas Gutes tun – MoonWalk, die automatisierte Farbmischmaschine von PPG, macht’s möglich: Dank ausgeklügelter Technik erstellt das Gerät exakte Farbausmischungen, minimiert Materialverbrauch sowie Abfallmengen und ist dabei auch noch absolut prozesssicher.

Prozesssicher und wirtschaftlich instandsetzen – das ist für Karosserie- und Lackierbetriebe das A und O. „Der Kostendruck auf die Werkstatt ist hoch, die Ansprüche von Firmen- und Privatkunden ebenso. Je höher also die Prozesssicherheit und je effizienter die Instandsetzung, desto besser für die Werkstatt“, weiß Thomas Grebe, Produktmanager PPG. „Um das zu erreichen, stehen Unternehmer vor einem hohen Maß an täglichen Anforderungen. Nebenbei noch auf ein Plus an Nachhaltigkeit zu achten, ist für viele eine echte Herausforderung. Unsere Partnerbetriebe im Hinblick auf mehr Wirtschaftlichkeit und mehr Nachhaltigkeit bestmöglich zu unterstützen, ist für uns daher eine Zielsetzung unserer Arbeit.“

Konkret heißt das: Bei der Entwicklung neuer Produkte, Tools und Services achtet der Lackhersteller darauf, die Bedürfnisse der K+L-Betriebe optimal mit nachhaltigen Aspekten zu verbinden – für ressourcenschonendes Arbeiten für Partnerunternehmen und Umwelt gleichermaßen. Bei MoonWalk, der automatisierten Farbmischmaschine von PPG, ist das sehr gut gelungen. „MoonWalk sorgt zum einen für ein Plus an Wirtschaftlichkeit in der Werkstatt und trägt zum anderen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck des Betriebes zu verkleinern“, erklärt Thomas Grebe.

Und das funktioniert bestens, denn MoonWalk arbeitet effizient und nachhaltig: Die automatisierte Farbmischmaschine mischt für die Applikation benötigte Lackmaterialien auf 0,02 Kommastellen präzise und farbtongenau aus – auch in kleinsten Mengen sowie in kürzester Zeit. Das sorgt für ein Plus an Prozesssicherheit, Fehlmischungen entfallen und Restmengen durch zu viel ausgemischtes Material sind deutlich reduziert. Insgesamt sinkt also der Materialverbrauch. Das wiederum schont Ressourcen und ist ein echter Mehrwert in puncto Materialeinsparung und Lagerhaltung, der positiv auf die Betriebskasse und die Umwelt wirkt.

Da MoonWalk den Ausmischprozess zudem selbstständig durchführt, gehören Warte- und Leerzeiten der Vergangenheit an, können die so entstehenden zeitlichen Ressourcen der Mitarbeiter für andere Tätigkeiten genutzt werden. Und weil die Gebinde in dem Gerät auf dem Kopf stehen, werden die Dosen fast vollständig geleert. Das freut nicht nur den Unternehmer, sondern auch die Natur, denn auch hier gilt: weniger Materialkosten, weniger Farbreste, weniger Abfall.

Übrigens punktet der Betrieb mit MoonWalk auch bei Mitarbeitern und Kunden: „Alle Partnerbetriebe, die bereit mit dem Gerät arbeiten, melden, dass die Mitarbeiter von MoonWalk begeistert sind und das Tool nicht mehr missen möchten“, so Thomas Grebe. Kein Wunder: Die kluge Farbmischmaschine ist denkbar einfach in der Handhabung, zudem hochmodern und eine echte Unterstützung in den alltäglichen Werkstattprozessen. Überdies hält MoonWalk den Mischraum sauber, ordentlich und strukturiert, steigert so auch optisch den Eindruck eines hochmodernen, zukunftsorientierten Betriebes. „Zukunftsorientierung, Modernität und Nachhaltigkeit sind Aspekte, die zunehmend in die Auswahlkriterien von Kunden und potenziellen Mitarbeitern einfließen“, so Thomas Grebe. „MoonWalk vereint diese Elemente und erhöht so unter anderem die Attraktivität der Werkstatt – zusätzlich zu einem Plus an Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung.“