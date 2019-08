Wieviel Sprit gibt es fürs Gehalt?

Wieviel Liter Sprit kann man sich vom Durchschnitts-Nettoeinkommen kaufen? Das unterscheidet sich von Land zu Land, natürlich. Aber dass die Unterschiede derart groß sind, erstaunt dann doch ein bisschen. 218 Liter sind es zum Beispiel in Albanien, 3388 Liter in der Schweiz. Das Picodi Analyseteam sich entschieden zu überprüfen, wie viele Liter Sprit man für den Durchschnittslohn in Deutschland und anderen europäischen Ländern kaufen kann. Zu diesem Zweck hat das Team im ersten Halbjahr 2019 die Spritpreise aus der ganzen Welt gesammelt und Durchschnittspreise davon berechnet. Danach hat die Analyseabteilung die Preise mit den Durchschnittseinkommen in Deutschland und anderen Ländern zusammengesetzt.

Hier sieht man wie Nettogehälter in Europa sind – und wieviel Sprit man dafür bekommt.

8. August 2019