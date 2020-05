Wechsel beim BVdP

Am 1. November 2020 wird es beim BVdP einen Wechsel in der Geschäftsführung geben.

Robert Paintinger, der seit August 2010 die Geschicke des Verbands leitete, wird dann die Geschäftsführung vollständig an den bisherigen operativen Geschäftsführer Michael Pinto übergeben. Der scheidende Geschäftsführer Robert Paintinger war aufgrund seiner großen Praxiserfahrung als ehemaliger Mitinhaber eines Lack- und Karosseriefachbetriebs ein vielgefragter und gerngesehener Gesprächspartner bei Marktplayern. Im Laufe der Jahre baute er sich ein bemerkenswert großes Netzwerk an Kontakten auf, die ihm bzw. dem Verband viele Türen öffnete. Als „Rampensau“ überzeugte er die Zuhörer auf allen Veranstaltungen und Bühnen mit seiner Begeisterungsfähigkeit und seinem strategischem Denken. Legendär bleibt sein Auftritt 2010 in Potsdam, als er mit einem Verkehrszeichen den Zuschauern demonstrierte was passiert, wenn in der Schadensteuerung die Schrauben durch die Versicherungswirtschaft immer fester zugedreht werden – dann bricht nämlich das ganze System zusammen. Vieles wurde für die Mitgliedsbetriebe in den zehn Jahren seines Wirkens erreicht, im Interview bemerkte er: „Ich bin total stolz darauf, dass mir in diesen Jahren so viel Vertrauen entgegengebracht worden ist. Nirgends gibt es in unseren Nachbarländern auch nur annähernd eine ähnlich starke Interessensvertretung der Betriebe wie in Deutschland.“ Zu seiner Zukunft meinte er: „Nachdem es mir inzwischen gesundheitlich wieder richtig gut geht, werde ich ein paar Schritte kürzer treten. Als Geschäftsführer für Innung und Landesinnungsverband werde ich jedoch weiterhin in der Branche aktiv bleiben“.

Dass er mit ruhigem Gewissen von Bord gehen kann, liegt an der bestens geregelten Nachfolge mit Michael Pinto, der ebenfalls auf eine langjährige Erfahrung in der Führung eines Partnerbetriebs zurückblicken kann. Damit wird beim BVdP die notwendige Kontinuität gewährleistet und gleichzeitig werden die Weichen für eine stetige Weiterentwicklung mit neuen Ideen gestellt.

