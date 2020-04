Sprühtechnologie von Wagner unterstützt im Kampf gegen Corona

Für die Eindämmung des Corona-Virus ist es entscheidend, die Infektionsketten zu unterbrechen – durch menschliche Distanz und durch akribische Hygiene. Bei der gründlichen und schnellen Desinfektion von großen Oberflächen ist der einsatz von Sprühgeräten sinnvoll. Mit diesen kann Desinfektionsmittel großflächig bis in kleinste Ritzen versprüht werden. Die Sprühtechnologie kann die Wischdesinfektion insbesondere in Einrichtungen und öffentlichen Gebäuden, auf Plätzen und Wegen sowie in Arbeitsstätten und Büros etc. ergänzen, wo Ressourcen wie Personal und Zeit knapp sind.

Auch der der Oberflächentechnik-Spezialist Wagner möchte mit seinen Sprühgeräten zum Kampf gegen de Corona-Virus Beitragen. Dr. Bruno Niemeyer, CEO WAGNER Group und Geschäftsführer von J. Wagner erklärt: „Unser Ziel ist es zu helfen, indem wir unsere Kompetenz in der Sprühbeschichtung von Oberflächen jetzt an vorderster Front der Corona-Virus-Bekämpfung einbringen – bei der Desinfektion zum Beispiel für öffentliche Gebäude, Arbeitsstätten, Sanitär- und Umkleidebereiche oder bei Bus und Bahn im öffentlichen Nahverkehr.„

WAGNER folgt damit dem Appell von Dr. Michael Ryan, dem Executive Director der World Health Organization (WHO), der zu sofortigem Handeln gegen die Ausbreitung der Pandemie aufruft. Innerhalb kürzes-ter Zeit hat die Unternehmensgruppe deshalb ihre Sprühbeschichtungs-Kompetenz eingebracht und für die maschinelle Sprühdesinfektion geeignete Geräte in ausreichender Menge bereitgestellt.

www.wagner-group.com/desinfektion