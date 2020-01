Noch nie gab es so viele Aussteller wie beim Deutschen Lackierertag 2020

Das Ambiente passte perfekt – im großzügigen Werkstattbereich der Firma EHH gab es nicht nur reichlich Platz, sondern auch die Gelegenheit zur praktischen Demonstration. Und es gab am Freitagabend die Gelegenheit, Branchenparty, Netzwerken und Besuch der Ausstellung zu verbinden – bis in den späten Abend. Eine noch nie dagewesene Fülle an Ausstellern nutzte diese Forum.

27. Januar 2020