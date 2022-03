Pionier-Fahrzeug auf der Techno Classica 2022

Im Rahmen der Techno Classica in Essen präsentiert Glasurit Classic Car Colors vom 23. bis 27. März 2022 erstmals den authentisch rekonstruierten Citroën B2 10HP Modell K1, oder „Scarabée d’Or“ (Goldkäfer). Das Fahrzeug, das im Original 1922 als Pionier-Fahrzeug die erste motorisierte Durchquerung der Sahara vollendete, wird in Halle 3, Stand 3.257 zu sehen sein.

Die Rekonstruktion erfolgte als Teil von Glasurits Engagement für Nachwuchsförderung in Zusammenarbeit mit dem renommierten Verein „Des Voitures & des Hommes“ in Frankreich: Mit 160 Schülern und Studenten der Ingenieursschule „Arts et Métiers et du lycée professionnel des métiers de l’automobile Chateau d’Epluches“ wurde in 50.000 Arbeitsstunden das Originalfahrzeug des Typs teilweise zerlegt, mit modernen Methoden analysiert, digitalisiert und zuletzt exakt nachgebaut. Glasurit hat den authentischen Farbton „Blanc Sahara“ anhand am Fahrzeug verbliebener Materialreste und nach historischen Aufnahmen bestimmt und mit modernen Materialien rekonstruiert. Auch das alte Logo ist im Streichverfahren aktueller Lacktechnologie farbtongenau und in antiker Optik in Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule „l’Ecole d’Art Mural de Versailles“ wiederhergestellt worden. Olivier Masi, der Präsident von „Des Voitures & des Hommes“ wird am ersten Messetag, dem 23. März, auf der Techno Classica 2022 vor Ort sein.

