Standox überarbeitet Reparatur-Leitfaden für Mercedes Klassiker

Der Markt für Oldtimer wächst. Doch die Werterhaltung der oft einmaligen klassischen Automobile erfordert viel Zeit und Sachkenntnis. In Zusammenarbeit mit dem Mercedes-Benz Classic Center in Fellbach bei Stuttgart hat Standox seinen Ratgeber zur fachgerechten Lackierung klassischer Mercedes-Benz-Fahrzeuge überarbeitet und neu herausgegeben. Auf 20 Seiten thematisiert der Leitfaden alles Wissenswerte rund um die Restaurierung und Reparatur wertvoller Oldtimer mit dem Stern auf der Kühlerhaube. Neben interessanten Informationen über die Geschichte der Serien- und Reparaturlackierung enthält er Hinweise für die Fachleute in der Lackierwerkstatt, zum Beispiel zur Ermittlung des richtigen Farbtons oder zur Bestimmung des originalen Lacksystems. Kernstück der Broschüre bildet eine detaillierte Lackierempfehlung, die ein Maximum an Originaltreue gewährleistet und gleichzeitig den heutigen Erfordernissen gerecht wird. Für Besitzer klassischer Mercedes-Fahrzeuge, die ihren Liebling im Originalzustand erhalten wollen, ist das Mercedes-Benz Classic Center die weltweite zentrale Anlaufstelle. Der Leitfaden stellt für das Classic Center den Standard einer hochwertigen Oldtimer-Lackierung dar. Er kann auf der Standox Homepage heruntergeladen werden:

https://www.standox.com/de/de_DE/mb-classic-center.html?5

www.standox.de