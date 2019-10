Spot an: Cromax setzt auf Praxis-Videos

In kurzen, praxisorientierten Clips erhalten Fahrzeuglackierer ab sofort Anwendungstipps von den Cromax-Experten. „Packen wir es an!“, lautet die neue Reihe an Trainingsvideos der Reparaturlackmarke. In den Videos zeigt ein Fachmann verschiedene Reparaturmethoden für den Einsatz im Lackiereralltag. Im Fokus der Filme stehen die korrekte Anwendung sowie die Applikationsverfahren von Cromax-Lackprodukten. „Damit sind die Videos ein wertvolles Tool für alle Cromax-Reparaturlackierer. Gleichzeitig dienen sie als Auffrischung für die Fachleute, die bereits persönlich an einem Training im Training-Center in Bonn teilgenommen haben“, erklärt Harald Weckmann, Leiter Training bei Cromax. Zudem unterstützen die Videos die Inhalte der technischen Datenblätter.

„Bei Cromax stehen die Anwender stets an erster Stelle. Schließlich lautet unser Slogan ‚Mehr als nur Lack‘“, betont Harald Weckmann. Die neuen Videos unterstützen diesen Ansatz. „Die Clips sind eine hilfreiche, zeitgemäße Unterstützung unserer Trainings-Tools, die sicherstellen, dass jeder Lackierer unsere Produkte und unseren Service für den höchsten Grad an Effizienz anwendet“, führt der Leiter Training aus.

Die Videos können sich Fahrzeuglackierer auf der Cromax Website oder im Cromax-Youtube-Kanal unter Youtube.com/cromaxofficial ansehen.

30. Oktober 2019

