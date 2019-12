Spies Hecker-Kalender 2020: Teamwork ist alles!

„Team Work makes the Dream Work“: so lautet der Titel des Spies Hecker-Kalenders 2020. Erfolg erfordert Inspiration, Können, Leidenschaft. Vor allem aber motivierte Mitarbeiter und Partner, die perfekt als engagiertes Team zusammenarbeiten. Welche außergewöhnlichen Projekte so in Handwerksbetrieben und Industrieunternehmen entstehen können, verdeutlicht eindrucksvoll der Spies Hecker-Kalender 2020. Er zeigt faszinierende Motive in einer großen Bandbreite: Im Kalender finden sich neben diversen Young- und Oldtimern auch attraktive Nutzfahrzeuge, innovative Elektroautos und Flugzeuge – sogar eine Seilbahn-Gondel wird zum einzigartigen (Kunst)Objekt. Es sind alles Arbeiten, bei denen Materialien von Spies Hecker zum Einsatz kommen. In Szene gesetzt hat sie der bekannte niederländische Fotograf Jeffrey van der Vaart gemeinsam mit seinem Assistenten Bastiaan van der Hulst. Ergebnis sind spannende Bilder, die durch ungewöhnliche Lackierungen und perfekte Oberflächen der Motive bestechen.

www.spieshecker.de

17. Dezember 2019