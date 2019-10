Sika bündelt Kräfte

Der komplette Reparaturbereich von Sika in Deutschland und Österreich wird seit Mai 2019 von einem Experten-Team bearbeitet. So werden neben den Kleb- und Dichtstoffen von Sika auch künftig – wie bislang bei der part GmbH – die Schleifmittel von sia Abrasives einen wichtigen Schwerpunkt bilden. Frank Holzäpfel, Geschäftsbereichsleiter Industry und Mitglied der Geschäftsleitung von Sika Deutschland, hebt die stärkere Fokussierung des Unternehmens auf die Autoreparatur hervor: „Die bisher von unterschiedlichen Organisationen betreuten Bereiche Autoglas, Karosserie & Lack und OE Aftermarket werden ab sofort zusammengefasst und weiter ausgebaut.“ Was dieser Schritt insbesondere für Karosserie- und Lackierbetriebe bedeutet, erklärt der Bereichsleiter der neuen Unit Automotive Repair, Jochen Gaukel: „Betriebe mit Autoglas, Karosserie, Lack und Mechanik erhalten damit Lösungen auf OE-Niveau aus einer Hand. Ein klares Plus, angesichts der zunehmenden Bedeutung der Schadensteuerung sowie bei der Bearbeitung von Flotten- und

Leasingaufträgen.“

30. September 2019

