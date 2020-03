Siegerin des R-M Best Painter Contests steht fest

Am 6. März 2020 hat die Jury des R-M Best Painter Contest den nationalen Sieger für Deutschland im Refinish Competence Center Moers gekürt. Josephine Ellwein von J.Brinnig GmbH ist die Gewinnerin und wird beim internationalen Finale des R-M Best Painter Contest in Frankreich für Deutschland antreten. Unter dem Hauptthema ,,Smarte Talente, schnelle Lösungen: digital und verantwortlich!‘‘ werden in diesem Jahr die Aspekte digitale Lösungen und effiziente Prozesse mit dem Hintergrund der Nachhaltigkeit kombiniert. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen standen vor verschiedenen Herausforderungen, von der Farbtonidentifikation bis hin zur effizienten Lackapplikation mit der wasserbasierten Premiumlackreihe ONYX HD. Die Teilnehmer Lucas Neeb, Katharina Wendtland, Phillip Beiter und Josephine Ellwein standen sich an zwei intensiven Wettbewerbstagen mit insgesamt vier Stationen gegenüber. Die Juroren legten bei den Stationen Farbtonfindung, Farbtonanpassung, Spot-Repair/Beilackieren und Fahrzeug lackieren Wert auf effiziente Prozessabläufe sowie die optimale Nutzung nachhaltiger R-M e‘Sense Produkte.

9. März 2020