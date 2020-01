Schön und sicher: Sea Glass ist Autofarbe des Jahres

Zur Autofarbe des Jahres 2020 hat Axalta „Sea Glass“ gekürt. Das moderne, schimmernde Türkisblau setzt einen Trend als frische, neue Farbe für alle Fahrzeugtypen. Inspiriert von den Wasserläufen und Ozeanen der Natur besitzt Axaltas Sea Glass eine schillernde Tiefe und Farbintensität. Axaltas Globale Studie der beliebtesten Autofarben 2019 berichtete, dass blaue Fahrzeuge sieben Prozent des weltweiten Marktanteils darstellen und nach Weiß, Schwarz, Grau und Silber an fünfter Stelle auf der globalen Beliebtheitsskala stehen. Mit einem Anteil von 10 Prozent der lackierten Fahrzeuge ist Blau in den Regionen Nordamerika und Europa am gefragtesten. „Der Trend hin zu türkisblauen Tönen verstärkt sich weiter“, sagte Nancy Lockhart, Global Product Manager für Farbtöne bei Axalta.

Sea Glass lässt sich gut orten

Sea Glass ist aber mehr als nur eine besonders ansprechende Trendfarbe. Die Formel besitzt reflektierende Eigenschaften und kann daher besonders gut von LIDAR-Systemen (Light Detection and Ranging) geortet werden. „Der helle Perlmuttfarbton Sea Glass wurde auch für die Ortung mittels RADAR (Radio Detection and Ranging) konzipiert und erfüllt damit die heutigen Farbtrends für die autonomen Fahrzeuge von morgen“, erklärte Lockhart.

14. Januar 2020