Bereits seit 21 Jahren unterstützt die SATA zur Weihnachtszeit Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in Not im In- und Ausland.

Die Spende ins Inland geht wie im letzten Jahr an KIDsmiling e.V., Köln. Der Verein bietet kostenlose Fußballtrainings für Jungen und Mädchen im Alter von 6-18 Jahren an, welche vorwiegend in sozial belasteten Wohnvierteln stattfinden. Nachdem die SATA im vergangenen Jahr KIDsmiling in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens unterstützt hatte, setzt das Unternehmen die diesjährige Spende dafür ein, ein gleichartiges Pilotprojekt im Raum Stuttgart zu starten.

Die Spende ins Ausland geht an das Projekt „Libanon Camps Chabrouh“ der Malteser International. Diese bieten ein Camp mit Volontären an, das es schwer körperlich und geistig behinderten insbesondere jungen Menschen ermöglicht, eine Woche Ferien mit einer 1:1 Betreuung zu machen.

10. Dezember 2019