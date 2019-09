Repanet-Regionaltagung mit neuem Konzept

Am 22. und 23. Februar veranstaltete das Werkstattnetzwerk Repanet seine erste Regionaltagung in diesem Jahr – mit einer Neuerung: Ergänzend zum normalen Tagungsprogramm umfasste die Veranstaltung auch ein halbtägiges Kompaktseminar. Mit Erfolg: Viele Tagungsteilnehmer nahmen das neue Angebot wahr.

Zum Programm der Repanet-Regionaltagung, die diesmal in Nümbrecht im Bergischen Land stattfand, gehörte neben Fachreferaten auch ein Bericht zum aktuellen Stand des Netzwerks. Die Vorstandsmitglieder Margarita Debos und Andreas Keller stellten dabei mehrere neue Angebote vor, die das von Standox gegründete Netzwerk seinen Mitgliedern macht. Besonders interessant: ein Beratungsfahrplan. „Auf Wunsch“, erläuterte Margarita Debos, „stellen wir für jedes unserer Mitglieder einen langfristigen Beratungs- und Fortbildungsplan auf, der sich ganz an den individuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen des Betriebs orientiert.“ Das Angebot wurde von den Tagungsteilnehmern begrüßt. „So was hat bisher ein wenig gefehlt“, fand Werner Krause aus Neuss. „Es ist eine gute Sache, wenn man bei der Weiterbildung einen roten Faden hat.“

Im weiteren Verlauf stellte Unternehmensberater Michael Zülch den „Kennzahlen-Kompass“ vor. Dieses neue Onlinetool gibt Werkstattleitern die Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert einen Überblick über die wirtschaftliche Situation und Wettbewerbsfähigkeit ihres Betriebes zu verschaffen.

Viel Zuspruch erhielt Andreas Keller für sein Referat zum Thema „Auszubildende und Mitarbeiter gewinnen und halten“. Keller betonte, es funktioniere inzwischen nicht mehr, ein paar schöne Sätze über Teamgeist und Wertschätzung der Mitarbeiter auf die Homepage zu stellen, jedoch gleichzeitig an alten Strukturen und Hierarchien festzuhalten. Gerade Handwerksbetriebe bräuchten eine mitarbeiterorientierte Einstellung, die wirklich gelebt wird. In Nümbrecht fand am zweiten Tag ein zusätzliches Kompaktseminar statt. Dabei referierten Rechtsanwalt Elmar Fuchs und Tobias Metzner, beide leitende Mitglieder von Verbänden des Kfz-Sachverständigenwesens, über juristische und kalkulatorische Aspekte bei der Abrechnung von Kfz-Reparaturarbeiten. „Wir haben das Kompaktseminar auf Anregung unserer Mitglieder eingeführt“, erklärte Margarita Debos. „Viele Themen sind so komplex, dass sie sich in einem Kurzreferat nicht erschöpfend behandeln lassen – in einem vierstündigen Kompaktseminar geht das hingegen schon.“ Das neue Tagungskonzept kam an: Viele der Teilnehmer in Nümbrecht blieben über Nacht und nahmen am Seminar teil.

28. September 2019