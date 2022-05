Polishprodukte für Damen

Mit der Menzerna Lady Line bringt der Poliermittelhersteller MENZERNA eine limitierte Edition an Polish-Produkten auf den Markt – nur für Frauen. Das Politurprogramm für Ladies überzeugt neben den Finish-Ergebnissen mit einem angenehmen Kokos-Duft und einem rosa Farbton. Die Polituren kommen in 250 Millilitern Größe: Das silikonfreie Heavy Cut Compound 400 Lady Line liefert Hochglanz und Polish in nur einem Arbeitsgang und räumt Kratzer in Rekordzeit aus dem Weg. Für perfekten, hologrammfreien Spiegelglanz sorgt das silikonfreie Super Finish 3500 Lady Line. Power Lock Ultimate Protection Lady Line liefert schließlich mit langanhaltender Polymer-Lackversiegelung und durch Abperleffekt Schutz vor Umwelteinflüssen.

www.menzerna.de/lady-line