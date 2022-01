Größeres Online-Angebot bei Mipa

Nachdem sich im vergangenen Jahr die Mipa-Schulungen im Online-Format gut bewährt haben, wird auch im Jahr 2022 weiterhin auf die digitale Schulungsform gebaut. Sofern es die aktuelle Lage zulässt, sollen aber wie bereits 2021 auch Präsenzschulungen stattfinden. Neu im Programm ist zum Beispiel ein Seminar zur richtigen Vorgehensweise beim Polieren. Erstmalig gibt es in den Wintermonaten auch eine Sonderschulung zum Thema Scheinwerferreparatur. ‧Dabei setzen die Mipa-Trainer auf eine Kombination aus theoretischer Schulung und praktischer Vorführung in Videosequenzen. Individuelle Fragen kommen auch während der Online-Schulungen nicht zu kurz. Außerdem ist es möglich, die Online-Schulungen ganz konkret auf die Bedürfnisse der jeweiligen Betriebe zuzuschneiden. Auf diese Weise können auch Mipa-Handelspartner die Trainingsbausteine für ihre Kunden individuell zusammenstellen. „Wir wollen zum einen sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Schulungsteilnehmer ‧be‧stmöglich schützen, zum anderen wollen wir weiterhin die Fragen ‧unserer Anwender beantworten“, erklärt Benjamin Goldbach, Leiter der Anwendungstechnik bei Mipa. „Bisher haben wir sehr positive Rückmeldungen erhalten, dass der persönliche Dialog trotz der räumlichen Distanz sehr gut funktioniert.“ Die Schulungen werden auch in Englisch angeboten und daher vor allem auch von Kunden aus dem Ausland sehr gut angenommen. „Jedoch freuen wir uns auch sehr darauf, unsere Kunden wieder in ‧Essenbach persönlich begrüßen zu können, sobald es die Coronasituation erlaubt“, ergänzt Goldbach. ‧Mipa hat dafür ein umfassendes Hygienekonzept ausgearbeitet.

