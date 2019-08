Neuzugang bei der IRS

Die Intelligent Repair Solutions Gruppe hat wieder Zuwachs bekommen: Am 31.07.2019 ist die Fahrzeugklinik GmbH in Hattingen im Ruhrgebiet der IRS Gruppe beigetreten und verstärkt jetzt das IRS Portfolio. Das „Schadenzentrum Hattingen“ kann mit einem 57-köpfigen, kompetenten und motivierten Team aufwarten. „Wir verstehen uns als Gemeinschaft von Profis, die sich in den Bereichen Karosserie-, Lack- und Unfallreparaturen ständig weiterentwickelt. Im Mittelpunkt steht für uns der Kunde und seine Zufriedenheit“, so Niederlassungsleiter Thorsten Podlech über sein Team. Die Brüder Dennis und Thorsten Podlech führen das Unternehmen erfolgreich in dritter Generation und legen neben der Kundenzufriedenheit und der Qualitätsarbeit viel Wert auf transparente und moderne Prozesse. So wurde eine moderne Auftragsannahme und -Verarbeitung von den Unternehmern selbst entwickelt und wird erfolgreich eingesetzt. Alle Prozessabläufe in dem modernen Unternehmen sind sehr effizient und stets auf Qualitätsoptimierung ausgerichtet. Das erfolgreiche Hattinger Unternehmen soll in vielen Bestandteilen genauso übernommen werden – so bleibt auch Inhaber Thorsten Podlech, Niederlassungsleiter der Fahrzeugklinik, die zukünftig unter „Schadenzentrum Hattingen“ firmiert. „Wir freuen uns über die Knowhow-Ergänzung durch die Übernahme der IRS Group, die es uns ermöglicht unseren Kunden noch kompetenter zu betreuen!“ So kommentiert Thorsten Podlech die Übernahme der IRS Group. Podlech ergänzt: „Unsere seit Jahren verankerten Grundsätze, wie beste Qualität, Transparenz und lückenlose Prozessdokumentation sowie Liefertreue und faire Preispolitik werden weiterhin fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit bleiben.“

6. August 2019