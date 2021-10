Ulrich von Hertling übernimmt die Vertriebsleitung der FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH für die DACH-Länder. Zuvor war er seit April 2020 Sales Manager Export bei FLEX und zuständig für den Vertrieb in Belgien, den Niederlanden und Tschechien. Der Vertriebsleiter war bereits als Verkaufsleiter für einen internationalen Konzern tätig und verfügt in punkto Elektrowerkzeuge über ein fundiertes Wissen. Die Vertriebsstrategie von FLEX für die DACH-Region soll vor allem in Bezug auf den anhaltenden Aufwärtstrend von Akku-Elektrowerkzeugen Maßstäbe setzen. Weitere Kernthemen für die Zukunft der Elektrowerkzeuge-Branche sieht er in der fortschreitenden Internationalisierung und Digitalisierung der Märkte.

