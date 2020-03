Neuer Vertriebsleiter bei INDASA Deutschland

Markus Albersmann steigt mit einem großen Erfahrungsschatz als Vertriebsleiter Deutschland bei INDASA ein, nachdem er die letzten 25 Jahre nicht nur in Deutschland und der DACH-Region, sondern in ganz Europa im Lackbereich aktiv war. Der Commercial Director der INDASA Gruppe Andrew Tindall hieß Ihn herzlich willkommen: „Wir sind hoch erfreut, das Markus an Bord kommt. Er bringt eine Vielzahl von Business- und Management-Fähigkeiten mit, die er auf allen Service Ebenen im deutschen Markt entwickelt hat. Diese Anstellung verstärkt die Vertriebsstrategie des Unternehmens im deutschen Markt.“ Markus ALbersmann hat das Wachstum von INDASA im deutschen Markt über die Jahre verfolgt, und geht mit viel Elan an seine spannende neue Aufgabe: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinem hoch motivierten Team. Unser Ziel ist es, das ständig wachsende Portfolio an innovativen INDASA Produkten, unseren exzellenten Service und unser Know-how an unsere Partner im Automotive Refinish weiterzugeben.“

www.indasa-abrasives.com