Neue Bühne für Bernd Hoffmann

Bernd Hoffmann ist vielen in der

K + L-Branche als langjähriger

Vertriebsleiter DACH bei Herkules

Hebetechnik bekannt. In den Folgejahren blieb er der Branche als Repräsentant des Schweizer Handelshauses Atontec treu und verantwortete u.a. die Markteinführung eines gasbetriebenen Infrarottrockenbogens in Deutschland. Seit Oktober ist Bernd Hoffmann gewissermaßen „back to the roots“ und verantwortlich für den neuen Bereich Automotive innerhalb des Unternehmens Herkules Liftwerk GmbH, ansässig in Kaufungen bei Kassel. Herkules Liftwerk war bis 2012 unter dem Namen Herkules Rehatechnik ein Tochterunternehmen des Werkstattausrüsters Herkules Hebetechnik aus Kassel und wurde von dem damaligen GF Rene Bartsch herausgekauft und zum deutschlandweiten Marktführer im Segment Hebetechniken für Rollstuhlfahrer weiterentwickelt. Technisches Know-how sowie langjährige Branchenerfahrung ließen den Gedanken reifen, sich auch dem Thema Hebebühnen für den Anwender im Autolackier- und Karosseriebereich „Made in Germany“ zu widmen und so noch breiter aufzustellen. Die Markteinführung einer in einigen Details weiter entwickelten Kurzhub-Hebebühnenfamilie mit bewährter Luftbalgtechnik soll im April/Mai erfolgen.

www.liftwerk.de