MoonWalk gewinnt Innovationspreis

Das englische Bodyshop Magazine hat MoonWalk, das automatisierte Farbmischsystem von PPG, zum Gewinner des Technology & Innovation Award 2020 ernannt. Matteo Carraro, PPG MoonWalk Projektmanager, nahm die internationale Ehre während des virtuellen Bodyshop Awards im April entgegen. MoonWalk revolutioniert seit seiner Einführung in den Refinish-Markt im Jahr 2019 die Arbeitssweise von Karosserie- und Lackierfachbetrieben und generiert damit Mehrwert beiden Farbmischvorgängen. „Wir freuen uns, nicht nur unter vielen beeindruckenden Unternehmen als einer der Finalisten des Bodyshop Magazine anerkannt zu werden, sondern auch für PPG und unser Team von Spezialisten, die MoonWalk entwickelt haben ist es ein unglaublich stolzer Moment zu gewinnen“, sagte Carraro. „Es bedurfte der harten Arbeit vieler Forschungs- und Entwicklungsingenieure, Außendiensttechniker und Pilotkunden, um eine robuste, erschwingliche und in sich geschlossene Lösung zu entwickeln, die den Abfall deutlich reduziert, produktive Arbeitszeit spart und Mischräume in sicherere und sauberere Räume verwandelt“, sagte er. „Ein großes Dankeschön an das Bodyshop Magazine und alle meine PPG-Kollegen auf der ganzen Welt, die bisher an dieser Reise beteiligt waren.“

Als Folgemaßnahme planen die PPG-Experten mit einer Flotte von sieben speziell ausgestatteten MoonWalk-Transportern, den „MoonVans“, auf die Straße zu gehen, um das preisgekrönte System allen Lackier- und Karosseriefachbetriebe in ganz Europa zu präsentieren. Die Roadtrips folgen den Coronavirus Sicherheitsprotokollen und bieten VorOrt-Demonstrationen, um die Vorteile des präzisen Read-to-Spray-Dosiersystems von Moonwalk vorzuführen.

