Miteinander Netzwerken: Deutscher Lackierertag 2020

Am 24. und 25 Januar ist es wieder soweit: An diesem Wochenende findet in Ludwigsfelde bei Berlin der Deutsche Lackierertag 2020 statt. Gastgeber ist das EHH Auto-, Karosserie- und Lackierzentrum. Kongresspartner ist der Lackhersteller PPG. „Wir freuen uns, mit dem EHH – Auto-, Karosserie- & Lackierzentrum in Ludwigsfelde ein modernes und beispielhaftes Unternehmen für den Deutschen Lackierertag 2020 gefunden zu haben“, betont Paul Kehle, der Vorsitzende der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer. „Wir fühlen uns geehrt und danken dem Inhaber Herrn Hasan Eren und seiner Frau Hanim für die Möglichkeit, den bedeutenden Branchenevent für Fahrzeuglackierer in ihren Räumlichkeiten durchführen zu dürfen.“

Im Mittelpunkt des Programms beim Lackierertag steht neben aktuellen Branchen- und Technik Themen die Frage, wie sich heute Mitarbeiter und qualifizierter Nachwuchs für die Lackier- und Karosseriebranche gewinnen lassen. Spezielles Highlight: Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bundesleistungswettbewerbs Fahrzeuglackierer werden mit ihren dort angefertigten Werken vor Ort sein.

Das weitere Programm wird auf www.deutscher-lackierertag.de bekannt gegeben. Zu finden ist dort neben Informationen zu Anfahrt und Anmeldung auch eine Auflistung der zahlreichen Unternehmen aus der Branche, die sich als Aussteller zum Lackierertag angemeldet haben. Paul Kehle: „Vor uns liegt ein Deutscher Lackierertag, der das Miteinander in den Mittelpunkt stellt und neben den fachlichen und sachlichen Themenblöcken Zeit zum Netzwerken bietet.“ Darüber hinaus wird, soviel sei jetzt schon verraten, ein außergewöhnliches Abendprogramm begeistern. Und wer weiß: Die Nähe zu Potsdam und Berlin lädt Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielleicht zu einer Verlängerung ein! Wer also auf dem Laufenden sein möchte, sollte sich jetzt anmelden.

www.deutscher-lackierertag.de

6. Dezember 2019